Η Χ. Τρικούπη απορρίπτει την πρόταση Κωνσταντινόπουλου: «Το χρονοδιάγραμμα θα ακολουθηθεί κατά γράμμα»

Κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν αναφορικά με την πρόταση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος ζήτησε επίσπευση των εσωκομματικών διαδικασιών για την εκλογή νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ:

«Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη από κινήσεις εξωστρέφειας, κάτι που δεν υπηρετούν επισπεύδουσες και συντονισμένες δημόσιες παρεμβάσεις από εκείνους, που δήθεν ομνύουν στις θεσμικές λειτουργίες των οργάνων.

Δεν θα επιτρέψουμε να βυθιστεί η παράταξη στην εσωστρέφεια και ό,τι χτίστηκε με κόπους και θυσίες τα τελευταία χρόνια, να χαθεί σε λίγες μέρες.

Σε κάθε περίπτωση, ο σεβασμός στις καταστατικές λειτουργίες και πρόνοιες είναι ο εγγυητής της ενότητας.

Το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών θα ακολουθηθεί κατά γράμμα σύμφωνα με το καταστατικό.

Το ζήτημα τώρα είναι η δίκαιη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για να βγουν γόνιμα συμπεράσματα και να οικοδομηθεί η στρατηγική του κόμματος και οι κινήσεις για την ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης».

