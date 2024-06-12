Κύπριος ΥΠΕΞ: Άνοιξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Κυπριακής Δημοκρατίας

Ως μια «άνοιξη» στις αμερικανοκυπριακές σχέσεις χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Λευκωσίας. Ο επικεφαλής της κυπριακής διπλωματίας βρίσκεται στην αμερικανική πρωτεύουσα όπου συμμετείχε στις εργασίας του 39ου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ).

Ο κ. Κόμπος απέδωσε τη μεταστροφή του αμερικανικού παράγοντα στο γεγονός ότι η Κύπρος κατάφερε να τοποθετήσει στρατηγικά τον εαυτό της με ένα τρόπο που επιτρέπει να υπάρχουν κοινά συμφέροντα με τις ΗΠΑ.

Όπως εξήγησε, «είναι εξαιρετικά σημαντικό να σημειωθεί ότι (αυτή η μεταστροφή) δεν προέκυψε επειδή οι ΗΠΑ αποφάσισαν ξαφνικά ότι η Κύπρος είναι σημαντική, ούτε επειδή οι ΗΠΑ ήταν πεπεισμένες ότι το Κυπριακό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που άξιζε την προσοχή τους. Έγινε επειδή υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Στο τέλος της ημέρας, η Κυπριακή Δημοκρατία προσφέρει κάτι στις ΗΠΑ. Και αυτό είναι στρατηγική παρουσία στην περιοχή».

Στο σημείο αυτό, επισήμανε ότι πρόκειται για μια περίπλοκη περιοχή που είναι συνηθισμένη στις ταραχές και στις κρίσεις. Ωστόσο, εκτίμησε ότι είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος παίζει ενεργά ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, ο οποίος αξιολογείται χρήσιμος τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την ευρύτερη περιοχή συνολικά.

Συνεχίζοντας, ο Κωνσταντίνος Κόμπος αναγνώρισε τον ρόλο που παραδοσιακά διαδραματίζει το Κογκρέσο στις σχέσεις ΗΠΑ-Κύπρου. Ωστόσο, στάθηκε στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει αναπτυχθεί μια στενή συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση (Λευκό Οίκο και Στέιτ Ντιπάρτμεντ) προκειμένου οι δυνατότητες που υπάρχουν στη διμερή σχέση να λάβουν σάρκα και οστά.

«Αυτό είναι κάτι που είναι σχετικά νέο με την έννοια ότι παραδοσιακά εστιάζαμε στο Κογκρέσο και στη Γερουσία. Είναι η πρώτη φορά που μια αμερικανική κυβέρνηση κοιτάζει την Κύπρο από διαφορετική σκοπιά. Τώρα έχουμε φίλους στην αμερικανική κυβέρνηση και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προστατεύσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Κύπριος ΥΠΕΞ έπλεξε το εγκώμιο στην ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ την οποία χαρακτήρισε ως μια σημαντική γέφυρα που συνδέει την Κύπρο με την αμερικανική κοινωνία αλλά και με την κυβέρνηση «της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο».

Όσον αφορά το Κυπριακό, ο Κωνσταντίνος Κόμπος εξέφρασε την ετοιμότητα της Λευκωσίας να συμμετέχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης και διαρκούς λύσης. Ξεκαθάρισε, όμως, ότι αυτή η λύση θα βασίζεται αποκλειστικά στο συμφωνημένο πλαίσιο για μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, το οποίο καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Όπως σημείωσε, «οτιδήποτε άλλο ανήκει στη σφαίρα της παρανομίας και θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Για το σκοπό αυτό, υποστηρίζουμε πλήρως την αποστολή της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ».

Συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας για τα οφέλη της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου-Ισραήλ

Στο πλαίσιο του συνεδρίου της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους σύνεδρους από ανώτερο αξιωματούχο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αμερικανός αξιωματούχος απέρριψε κατηγορηματικά τις προσπάθειες που καταβάλει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την διχοτόμηση του νησιού, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούν μια λύση που θα προβλέπει την ύπαρξη δύο κρατών στην Κύπρο.

Ωστόσο, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος στην ανάλυση της θετικής ατζέντας, αναγνωρίζοντας την εντυπωσιακή, όπως την χαρακτήρισε, πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη διμερή σχέση. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να συνεχίσει αυτή τη πορεία και να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας.

Μάλιστα, έγινε αναφορά και στα οφέλη που θα έχει το έργο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ υπό το πρίσμα της ενεργειακής ασφάλειας. Ο αξιωματούχος ερωτήθηκε για τον προβληματισμό που φέρεται να υπάρχει στην Κύπρο σε σχέση με το οικονομικό κόστος του έργου και δεσμεύτηκε ότι θα ερευνήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για ενδεχόμενη επιπλέον χρηματοδότηση από την αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ (DFC).

«Όχι» της Ομογένειας σε Νέο Τετραμερές Σχήμα για το Κυπριακό

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικοί πολιτικοί αναλυτές από δεξαμενές σκέψεις στην Ουάσιγκτον έχουν διαπιστώσει ότι η Τουρκία προσπαθεί να προωθήσει το αφήγημα για την ανάγκη μιας τετραμερής συνάντησης μεταξύ της Ελλάδας, της Τουρκίας και των δύο κοινοτήτων της Κύπρου. Η Τουρκία εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα επιτρέψει να σπάσει το αδιέξοδο και να ανοίξει εκ νέου ο δρόμος για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Παράγοντες του ελληνοαμερικανικού λόμπι απορρίπτουν το ενδεχόμενο ενός νέου τετραμερούς σχήματος στο οποίο οι δύο κοινότητες δε θα βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο λόγος είναι ότι θεωρούν ότι συνιστά μια προσπάθεια αναβάθμισης του ψευδοκράτους και του ρόλου του κατοχικού ηγέτη κ. Ερσίν Τατάρ.

Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε και ο εκτελεστικός διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας (HALC) Έντι Ζεμενίδης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ΠΣΕΚΑ. Ειδικότερα, ο κ. Ζεμενίδης παρομοίασε τη πρόταση για το νέο τετραμερές σχήμα με αυτή του Σχέδιου Ανάν. Όπως υποστήριξε, εάν το υγκεκριμένο σχέδιο δεν είχε απορριφθεί κανένα από τα επιτεύγματα που προέκυψαν από τη συνεργασία ΗΠΑ-Κύπρου δεν θα είχε υλοποιηθεί.

«Έτσι, καθώς ακούμε κάποιες ιδέες που μπορεί να προκύψουν ως λύσεις, ας θυμηθούμε ότι η Κύπρος έχει αποδείξει ότι είναι δίπλα στις ΗΠΑ και στην ΕΕ. Οπότε όταν κάποιοι έρχονται με ιδέες για τετραμερείς ή την αναβάθμιση του στάτους του Τατάρ ας θυμηθούμε ότι είπαμε όχι πριν από είκοσι χρόνια (στο Σχέδιο Ανάν) και ότι θα πούμε όχι και σήμερα γιατί βλέπουμε την Κύπρο του μέλλοντος να χτίζεται αυτή τη στιγμή και δεν θα επιστρέψουμε στο 1974».

Διακομματική Στήριξη για τα Ελληνικά Θέματα στο Κογκρέσο

Το συνέδριο της ΠΣΕΚΑ συγκεντρώνει κορυφαίους νομοθέτες και παράγοντες της πολιτικής ζωής με στόχο να διατηρήσει το θέμα του Κυπριακού στην ατζέντα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Μεταξύ των νομοθετών που παραβρέθηκαν στη πρώτη μέρα του συνεδρίου ήταν οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Κρις Πάπας, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Μπραντ Σνάιντερ, Τζον Σαρμπάνης, Νάνσι Πελόσι, καθώς και ο Επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής Γκρέγκορι Μικς.

Ο κ. Μικς βραβεύτηκε με το βραβείο Τζέιμς Γουίλιαμς, το οποίο αποτελεί φόρο τιμής στην μνήμη της ιστορίας ενός πρώην Αφροαμερικανού σκλάβου που κατάφερε να δραπετεύσει και να αποκτήσει με επιτυχία την ελευθερία του.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, εξέπεμψε πολιτικά μηνύματα, τονίζοντας ότι η στήριξη προς την Ελλάδα και την Κύπρο χαίρει διακομματικής στήριξης στο Κογκρέσο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ανυπομονεί να επισκεφτεί με μια διακομματική αντιπροσωπεία βουλευτών την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Πριν από πενήντα χρόνια η Τουρκία εισέβαλε στη γη σας την οποία συνεχίζει να κατέχει. Ωστόσο, παρά το τι κάνουν ή απειλούν να κάνουν άλλοι παράγοντες στην περιοχή, είναι η δουλειά σας και η συνεργασία μας που κάνει την Ανατολική Μεσόγειο πιο ασφαλή και πιο ευημερούσα. Είτε πρόκειται για ενεργειακή ασφάλεια, εμπορικά θέματα ή την εταιρική σχέση με το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής, είμαστε ενωμένοι γιατί μοιραζόμαστε την ίδια και διαρκή δέσμευση στις βασικές αξίες της δημοκρατίας».

Ο Γκρέγκορι Μικς έκλεισε την ομιλία του με ένα γνωμικό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, λέγοντας ότι η αδικία σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είναι μια απειλή για τη δικαιοσύνη παντού. Όπως είπε, «όταν βλέπουμε τι έχει γίνει στην Κύπρο, αυτή την αδικία, εάν μείνουμε σιωπηλοί, αυτό θα είναι ένας κίνδυνος. Και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να ακουστούν οι φωνές μας μέχρι να βρεθεί επιτέλους δικαιοσύνη».

