Η σκυτάλη στην επόμενη μέρα και την καταγραφή ζημιών

Της Δώρας Αντωνίου

Με τα μέτωπα της καταστροφικής πυρκαγιάς που σάρωσε Αττική και Βοιωτία να έχουν τεθεί από χθες υπό έλεγχο και με το μέγεθος της καταστροφής να αποκαλύπτεται, στην κυβέρνηση στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη μέρα. Στην ταχεία καταγραφή των ζημιών και στην έναρξη καταβολής αποζημιώσεων, καθώς οι άνθρωποι που έχασαν μέσα σε μια νύχτα σπίτια και περιουσίες δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Άλλωστε, στο πεδίο αυτό θα κριθεί το επίπεδο απόκρισης της κυβέρνησης, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες εκ των πραγμάτων απέτρεψαν την κριτική για την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης.

Στη διυπουργική σύσκεψη που καλεί στις 11 π.μ. σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου θα συμμετέχουν οι Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Οικονομικών, Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαργαρίτης Σχοινάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Στέλιος Κουτνατζής, ΓΓ Πρωθυπουργού, Πέτρος Καμπούρης, ΓΓ Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Ευστάθιος Σταθόπουλος, ΓΓ Δασών, Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α, Βαγγέλης Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών.

Ήδη από τη Δευτέρα έχουν αρχίσει οι επιτόπιες επισκέψεις για καταγραφή ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια, ενώ ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, έχει αναλάβει τις επιτόπιες συσκέψεις με αυτοδιοικητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν την επαύριο της καταστροφής.

Από την Κυριακή, όταν και άρχισε η ανάπτυξη των συνεργείων καταγραφής ζημιών, η βασική οδηγία που δόθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου προς τα συναρμόδια υπουργεία είναι να γίνουν τάχιστα οι επιτόπιες αυτοψίες και να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κρατικής αρωγής, ώστε να δοθούν άμεσα οι πρώτες αποζημιώσεις για την κάλυψη των βασικών αναγκών των πληγέντων και να δρομολογηθούν οι καταβολές για την αποζημίωση περιουσιακών στοιχείων που καταστράφηκαν.

Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται στην επόμενη μέρα και στα αναγκαία έργα στις δασικές περιοχές που καταστράφηκαν. Ηδη, κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Κέντρο Επιχειρήσεων το πρωί της Κυριακής έγινε μια πρώτη σύσκεψη με αντικείμενο τα έργα που πρέπει να γίνουν για την αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση των ορεινών εκτάσεων που απογυμνώθηκαν από τη δασοκάλυψη. Όλα πρέπει να κινηθούν γρήγορα, καθώς το φθινόπωρο είναι κοντά και πρέπει να υπάρξει μέριμνα πριν από τις πρώτες βροχές. Ιδιαίτερα καθώς εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής καταγράφονται όλο και πιο συχνά έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Στις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν θα αξιοποιηθεί η εμπειρία από τη Βόρεια Εύβοια και τις μεγάλες πυρκαγιές του 2023, όταν απαιτήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα.

Παράλληλα, γίνεται αξιολόγηση των νέων δεδομένων που προέκυψαν από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και ουσιαστικά δεν επέτρεψαν να λειτουργήσει ένα μέρος του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης, ιδιαίτερα τα ιπτάμενα μέσα η συμβολή των οποίων είναι καθοριστική στο να τεθούν υπό έλεγχο πύρινα μέτωπα σε δύσβατες περιοχές. Στόχος είναι με βάση την καταγεγραμμένη εμπειρία να μελετηθούν οι αναγκαίες προσαρμογές του μηχανισμού και η προτεραιοποίηση παρεμβάσεων, με δεδομένο ότι η κλιματική κρίση εξελίσσεται σε νέα κανονικότητα, με τις επιπτώσεις της να είναι διαρκώς παρούσες.

Πηγή: skai.gr

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