ΠΑΣΟΚ: Σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη για 3η Σεπτέμβρη και ΔΕΘ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 5 Αυγούστου, ωστόσο το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο στη Χαριλάου Τρικούπη από τις πυρετώδεις προετοιμασίες για την 3η Σεπτέμβρη και τη ΔΕΘ και όχι από τη ζέστη.

Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί το πλέγμα των δράσεων και των εκδηλώσεων που θα διοργανώσει το κόμμα με στόχο να ξεκινήσει δυναμικά ο Σεπτέμβριος και να υπάρξει ανατροπή στο κλίμα και στις δημοσκοπήσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ακούσει τις εισηγήσεις των στελεχών και θα δώσει κατευθύνσεις, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ποντάρει πολύ στην εκδήλωση της 4ης Σεπτέμβρη που θα πραγματοποιηθεί στη γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Παρά τις ενστάσεις στελεχών που επέμειναν ότι η εκδήλωση πρέπει και φέτος να πραγματοποιηθεί στην Αττική, καθώς κάθε χρόνο αποτελεί σημείο συνάντησης για μέλη και φίλους του κόμματος από όλη την Ελλάδα, αλλά και γιατί η καταγραφή του ΠΑΣΟΚ στην Αττική είναι χαμηλή και χρειάζεται κινήσεις που θα ενισχύσουν το κόμμα, οι προετοιμασίες για το Ηράκλειο Κρήτης έχουν ήδη ξεκινήσει. Στη ζυγαριά μέτρησε η καταγραφή του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές στην Περιφέρεια Κρήτης και το μήνυμα που επιθυμεί να περάσει η ηγεσία για συσπείρωση δυνάμεων στην Κρήτη, που αποτελεί προπύργιο του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα αναμένεται να συζητηθούν και δράσεις με κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ σε όλο το νησί που στόχος είναι να βαφτεί καταπράσινο.

Επόμενος σταθμός η ΔΕΘ όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης προετοιμάζει εκπλήξεις και κρυμμένους άσσους από το μανίκι του, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το έδαφος θα προλειάνουν κλιμάκια με στελέχη που θα σαρώσουν τη Βόρειο Ελλάδα την εβδομάδα που θα προηγηθεί της ΔΕΘ.

Δράσεις στην Αττική αλλά και θεματικές εκδηλώσεις βρίσκονται στο τραπέζι και επίσης αναμένεται να συζητηθούν στη σημερινή σύσκεψη.

Επίθεση στην κυβέρνηση από τη Βοιωτία - Επίσκεψη και στο Πόρτο Γερμενό

Στις 11:30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα μεταβεί στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό, ενώ χθες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε στη Βοιωτία όπου και συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής. Ζήτησε καταγραφή των ζημιών και να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις, ενώ άφησε αιχμές στην κυβέρνηση για αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού.

«Η σκέψη μας είναι, πρώτα απ’ όλα, στις οικογένειες των πέντε συνανθρώπων μας, που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους, παλεύοντας μέσα στις φλόγες. Δεν είναι η ώρα φθηνών αντιπαραθέσεων. Όμως υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Και δεν πρέπει να είναι άλλοθι για την εκάστοτε κυβέρνηση» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

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