Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης μάς είπε ότι θα συγκυβερνήσει με ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά

«Οι εκλογές αργούν, η δική μας δουλειά είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, να είμαστε συνεπείς στο ακέραιο και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Πάντως, η απάντηση του κ. Ανδρουλάκη είναι πολύ ενδιαφέρουσα και εμπερικλείει μία ξεκάθαρη αποκάλυψη. Ο κ. Ανδρουλάκης μάς είπε ότι στηρίζοντας ΠΑΣΟK παίρνεις πακέτο είτε τον ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισού ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο Παύλος Πολάκης και του άλλου μισού με τα στελέχη που πρωταγωνίστησαν στην καταστροφική διακυβέρνηση 2015-2019, είτε το ΚΚΕ με τις γνωστές του θέσεις για την πορεία της χώρας μας, την ευρωπαϊκή της προοπτική, είτε τη Νέα Αριστερά, της οποίας επίσης είναι γνωστές οι θέσεις. Είναι συγκεκριμένα τα κόμματα της Κεντροαριστεράς, αλλά στηρίζοντας ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρός του μας είπε ουσιαστικά με ποιους θα συγκυβερνήσει», συνέχισε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι επίκειται νομοθετική πρωτοβουλία για τη φορολόγηση στο λάδι, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πάρει οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία, ισχύει το ίδιο καθεστώς που ίσχυε πολλά χρόνια πριν από το 2019. Όλη αυτή η συζήτηση δεν αφορά τους παραγωγούς, αλλά και αυτούς που αυτοκαταναλώνουν λάδι ή το δωρίζουν σε συγγενικά τους πρόσωπα», κάνοντας λόγο για λαϊκιστές των social media.

Σχετικά με το τραγικό δυστύχημα στα Χανιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «σε αυτήν την υπόθεση κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Οι αποφάσεις δεν είναι δική μας δουλειά αλλά της Δικαιοσύνης. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια αλλά ξεκάθαρη βούληση για πάρα πολύ δραστικές αποφάσεις».

Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης σήμερα έσπασε το προσωπικό του ρεκόρ λαϊκισμού και διαστρέβλωσης

«Ο κ. Μαρινάκης σήμερα έσπασε το προσωπικό του ρεκόρ λαϊκισμού και διαστρέβλωσης. Προφανώς, δεν θα τον ακολουθήσουμε», απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.