Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της Pulse - Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 19.45, με τη Σία Κοσιώνη

Τι λένε οι πολίτες για ακρίβεια, Άγνωστο Στρατιώτη, SAFE και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά 

Σία Κοσιώνη

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας.

  • Πόσο σημαντικό θεωρούν οι πολίτες το ζήτημα της ακρίβειας, πως κρίνουν την τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη και τι πιστεύουν για τις προϋποθέσεις που θέτει η Ελλάδα για συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.
  • Τι λένε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.
  • και πως διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων.

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη, στις 19.45

