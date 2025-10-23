«Έχει υπάρξει μια σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας που αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών το πρωί της Πέμπτης (23/10).

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης, η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών. «Αυτό είναι κάτι που αποτελούσε πάντα μια πάγια ελληνική θέση», όπως είπε, ενώ υπογράμμισε ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες που είχαν παρουσιαστεί πριν από κάποιο διάστημα, όπως μια κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της ΕΕ, φαίνεται να αποκτούν τη δική τους δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της Κομισιόν.

«Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να σταθώ είναι η ανταγωνιστικότητα», ανέφερε αμέσως μετά.

«Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι σαφές ότι σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές ενέργειας ανάμεσα σε πολλές χώρες. Χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πια αναγνωρίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες λειτουργούν εις βάρος κάποιων κρατών-μελών της ΕΕ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει λέγοντας:

«Πιστεύω ότι η λέξη-κλειδί που πρέπει να κρατήσουμε είναι η λέξη «ευελιξία». Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα ως προς τις τεχνολογίες που έχουν ήδη ωριμάσει και μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, και πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο στις τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμα ωριμάσει ή που κοστίζουν πολλά χρήματα και να διασφαλίσουμε ότι δεν επιβάλλουμε περιττά βάρη στην ευρωπαϊκή βιομηχανία».

«Οι νέοι Ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση δικού τους σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο»

Όσον αφορά το ζήτημα της στέγασης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, προκειμένου να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος της στέγης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα επιστραφεί ένα ολόκληρο ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές στην πατρίδα μας. Όμως, είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε ότι το θέμα αυτό έχει και ευρωπαϊκή διάσταση και να σκεφτούμε με ποιον τρόπο ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στο ενοίκιο».

«Πρέπει οι νέοι Ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού τους σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο».

Ερωτηθείς, τέλος, για το 19ο πακέτο κυρώσεων που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτήν την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι «προφανώς η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, να μπορέσει επιτέλους να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Ο συντονισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

