Μητσοτάκης στο Politico: Χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την άμυνα

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε την Πέμπτη, πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ, ότι η Ένωση πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην εξεύρεση δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για να πληρώσουν οι χώρες τις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα αξιοποιήσει τη συνάντηση στις Βρυξέλλες για να καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει περαιτέρω σε ένα «σημείο καμπής όπου συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ευρωπαϊκή άμυνα» και να υποστηρίξει τη δανειοδότηση σε επίπεδο ΕΕ για κοινά έργα.

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, που περιλαμβάνει πρόσφατες παραβιάσεις του εναερίου χώρου της ΕΕ από εχθρικά drones και ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη τους τελευταίους μήνες, έχει στρέψει την προσοχή στη συλλογική ασφάλεια.

«Το επιχείρημά μου είναι πολύ απλό: αν η άμυνα είναι το υπέρτατο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες», δήλωσε ο Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο POLITICO.

«Υπάρχει ένα προφανές πρόβλημα. Δεν το συζητάμε ανοιχτά, αλλά θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα σενάριο όπου θα έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή δανειακή διευκόλυνση που θα στοχεύει στην υποστήριξη ευρωπαϊκών αμυντικών έργων;», πρόσθεσε.

«Σίγουρα θα το υποστήριζα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν έργα που πληρούν σαφώς τα κριτήρια του ευρωπαϊκού δημόσιου αγαθού... ας χρησιμοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά χρήματα για να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε ο κ. Μητσότακης.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια σειρά σχεδίων για τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και την παροχή της δυνατότητας στις πρωτεύουσες να δανειστούν περισσότερα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος επανεξοπλισμού μεγάλης κλίμακας, οι χώρες παραμένουν σε αδιέξοδο όσον αφορά την ιδέα της κατανομής του χρέους για την απελευθέρωση πρόσθετων κεφαλαίων.

Έχει προσδιοριστεί μια σειρά διασυνοριακών έργων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κατά των drones, αλλά η πραγματοποίηση των επενδύσεων εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εθνικές κυβερνήσεις.

«Νομίζω ότι η πρόκληση είναι αν μπορούμε να έχουμε πρόσθετη χρηματοδότηση και αν αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση μπορεί να συνοδεύεται από όρους που θα μας ωθήσουν προς την κατεύθυνση μιας ισχυρότερης προετοιμασίας», δήλωσε ο κ. Μιτσότακης, «η οποία θα είναι η κοινή προμήθεια, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ιδίως drones και τεχνητής νοημοσύνης, και νομίζω ότι η Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν να διαδραματίσουν σαφή ρόλο».

Σύμφωνα με ένα σχέδιο κοινής δήλωσης που εκπόνησαν οι πρέσβεις και των 27 χωρών της ΕΕ πριν από τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμφωνήσει να «προσανατολίσει όλο και περισσότερο τις επενδύσεις στον τομέα της άμυνας προς την κοινή ανάπτυξη, παραγωγή και προμήθεια».

