Η κυβέρνηση σε περιδίνηση, η αντιπολίτευση σε αμηχανία

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στην αντιπολίτευση δεν μπορούν να εφησυχάζουν στιγμή με όσα συμβαίνουν στο Μαξίμου, ειδικά με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν υπήρχε μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τώρα, όμως στην περίπτωση που ο πρωθυπουργός αποφασίσει να «πατήσει το κουμπί», έστω και μετά τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, τι γίνεται;

Υπάρχει μια δύναμη να βγει μπροστά και να «χτυπήσει» τη Νέα Δημοκρατία; Όχι μέχρι στιγμής. Διαφαίνεται κάποια πιθανότητα συνεργασίας στον χώρο της κεντροαριστεράς η οποία θα μπορούσε να είναι η απάντηση στην κυριαρχία της γαλάζιας παράταξης ή στο αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί σταθερότητας; Ούτε αυτό προκύπτει.

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βγήκε πιο ενωμένο από το συνέδριο, ωστόσο η πρόσφατη δημοσκόπηση της Pulse έδωσε στη Χαριλάου Τρικούπη μόνο μια μονάδα παραπάνω, δείχνοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει χρόνο για να πείσει πως κάτι έχει αλλάξει.

Σαφώς η αναμονή που υπάρχει για τη συγκρότηση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα δεν βοηθάει. Είναι αρκετός ο κόσμος που ανήκει στον προοδευτικό χώρο και περιμένει να δει πώς θα κινηθεί ο πρώην πρωθυπουργός. Οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν.

Στην τελευταία μέτρηση της Pulse το 13% των ερωτηθέντων δήλωσε πως βλέπει «με ενδιαφέρον» το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Από αυτούς τους πολίτες μόνοι οι μισοί να είναι κοντά στον χώρο του κέντρου είναι αρκετοί για να βάλουν «φρένο» στην πράσινη παράταξη.

Η αντιπολίτευση σύσσωμη ζητάει εκλογές γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, ειδικά έναν χρόνο πριν από τη λήξη της συνταγματικής θητείας της κυβέρνησης.

Με την πλειοψηφία να πιέζεται από τις δύο δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή και αφορούν 13 στελέχη της, τις υποκλοπές να έχουν ξαναέρθει στο προσκήνιο και την ακρίβεια να μαστίζει την αγορά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι ένα αίτημα χωρίς αντίκρισμα, εκτός και αν με την προκήρυξη των εκλογών και την εμφάνιση των νέων κομμάτων ο χώρος της αντιπολίτευσης αρχίζει να εμφανίζει σημάδια συσπείρωσης.

Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι θα αποφασίσει ο πρωθυπουργός, ο οποίος παραμένει θεσμικός. Τα κόμματα της μειοψηφίας είναι αναγκασμένα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Μια από αυτές είναι η πρόταση δυσπιστίας την οποία έβαλε στο τραπέζι ο Σωκράτης Φάμελλος την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Τα απαραίτητα τηλεφωνήματα για να μαζευτούν οι 50 υπογραφές έχουν γίνει, ωστόσο στο ΠΑΣΟΚ δεν θεωρούν πως είναι η κατάλληλη στιγμή. Εκτιμούν πως η κίνηση αυτή θα πρέπει να γίνει όταν η Νέα Δημοκρατία θα αρχίσει να παρουσιάζει στοιχεία εσωτερικής φθοράς.

Βουλευτές που δεν έχουν εμπλοκή με τη δικαιοσύνη θα θεωρήσουν πως κάποιοι συνάδελφοί τους είναι υπεύθυνοι για τα μη ικανοποιητικά ποσοστά του κόμματος.

Επειδή η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα κοινοβουλευτικό «όπλο» που «καίγεται» για έξι μήνες από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν πως υπάρχει χρόνος και πρόσφορο έδαφος να μη γίνει λανθασμένη χρήση του. «Σε αυτή τη φάση μόνο συσπείρωση στη Νέα Δημοκρατία θα προσφέρει», υποστηρίζουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Το συγκεκριμένο ζήτημα, πάντως θα επανέρχεται συχνά από εδώ και πέρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.