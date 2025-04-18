Οι δημοσκοπήσεις της ...σούβλας

Της Δώρας Αντωνίου

Η αναχώρηση, χθες, του πρωθυπουργού για την Τήνο ήταν το σήμα που περίμεναν τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη για να φύγουν για το Πάσχα. Από το Μέγαρο Μαξίμου έχει για άλλη μια φορά σταλεί το μήνυμα «σεμνά και ταπεινά» προς όλα τα στελέχη, καθώς το τελευταίο που θα ήθελαν να δουν είναι αντιδράσεις πολιτών απέναντι σε συμπεριφορές που θα θεωρηθούν προκλητικές. Η δημοσκοπική εικόνα δεν δίνει περιθώρια για λάθη και αυτό έγινε σαφές προς κάθε κατεύθυνση.

Αυτό που περιμένουν στην κυβερνητική ηγεσία από τα κυβερνητικά στελέχη και τους βουλευτές που θα βρεθούν αυτές τις μέρες στις εκλογικές περιφέρειές τους, είναι να καταγράψουν και να μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί. Πόσο, δηλαδή, ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι είναι οι ψηφοφόροι από την κυβέρνηση, αν συζητούνται και με ποιο τρόπο οι παρεμβάσεις και τα μέτρα που έχουν αρχίσει να ανακοινώνονται, αλλά και σε ποιους τομείς επικεντρώνεται η κριτική. Επίσης, αυτό που επιδιώκεται να καταγραφεί είναι πόσο απασχολεί η υπόθεση των Τεμπών.

Με μια σειρά από παρεμβάσεις το τελευταίο διάστημα, η κυβερνητική ηγεσία φρόντισε να εφοδιάσει τους βουλευτές και τα στελέχη με επιχειρήματα υπέρ της κυβέρνησης. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι ανακοινώσεις για τις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, η προαναγγελία άλλων παροχών και φοροελαφρύνσεων στη ΔΕΘ εντάσσονται σε αυτή τη στρατηγική. Επίσης, σε σχέση με το παραδοσιακό παραταξιακό ακροατήριο, που δείχνει να λοξοκοιτάζει προς τα δεξιά της ΝΔ, αναδεικνύονται θέματα όπως το εξοπλιστικό πρόγραμμα και η αμυντική θωράκιση της χώρας, η πιο σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, η ανακοίνωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Για όλα τα ζητήματα, πάντως, η γραμμή που κυριαρχεί είναι ότι η κυβέρνηση δεν κρύβεται. Έχει ζητηθεί από όλα τα στελέχη να μην αποφεύγουν να εμπλακούν σε συζητήσεις και να απαντούν για όλα τα θέματα, παραπέμποντας σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί και σε μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Ακόμα και για το ζήτημα των Τεμπών η σταθερή θέση είναι ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι χρειάζεται για να διευκολύνει τις έρευνες και, παράλληλα, παρεμβαίνει για να αυξηθεί η ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Η άμεση επικοινωνία με την εκλογική βάση θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, καθώς στην κυβερνητική ηγεσία πιστεύουν ότι είναι καθοριστικό να δείχνει η κυβέρνηση ότι δεν λειτουργεί απομονωμένα και σε απόσταση, αλλά θέλει να αλληλεπιδρά και να ακούει όσα απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Στην κατεύθυνση αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε πρόσφατα σε περιοδείες τόσο στην περιφέρεια, με την επίσκεψη σε Οινόφυτα και Λιβαδειά, όσο και στην Αττική, αρχής γενομένης από την Αγία Βαρβάρα. Το ίδιο ζητά από στελέχη και βουλευτές: να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους πολίτες για να καταγράφουν από πρώτο χέρι όσα τους απασχολούν.

Αυτή η επιστροφή στη βάση αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προσπάθειας αναστροφής του δημοσκοπικού κλίματος. Υπάρχουν καταγεγραμμένοι δημοσκοπικά οι τομείς στους οποίους συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη δυσαρέσκεια των πολιτών, ωστόσο καλύτερη εικόνα μπορεί να διαμορφωθεί από την απευθείας συζήτηση. Εκεί, άλλωστε, υπάρχει και το περιθώριο να εξηγηθούν πράγματα, να αναλυθούν πολιτικές, να γίνει προσπάθεια με επιχειρήματα να αλλάξει το κλίμα.

Πηγή: skai.gr

