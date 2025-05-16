H νέα δομή της ΕΛ.ΑΣ - Για «ιστορική στιγμή», κάνει λόγο ο Χρυσοχοΐδης

Σε ανάρτηση για τη νέα δομή της ΕΛ.ΑΣ προχώρησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως αναφέρει ο ίδιος η νέα δομή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία καθιερώθηκε με τον Νόμο 5187 της 21ης Μαρτίου του 2025, είναι πραγματικότητα. «25 χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, της καρδιάς και του μυαλού δηλαδή του Σώματος, η Αστυνομία αποκτά μια νέα δομή, σύγχρονη και ευέλικτη, που ενισχύει την ορθή διακυβέρνηση και τη λήψη αποφάσεων. Η αλλαγή των δομών είναι το πρώτο και κρίσιμο βήμα για μια διαρκή μεταρρύθμιση που θα αναβαθμίσει ριζικά τον τρόπο που σχεδιάζεται, εκπονείται και υλοποιείται μία σύγχρονη πολιτική εσωτερικής ασφάλειας, με βασικό άξονα την Αστυνομία του 21ου αιώνα», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά και προσθέτει πως:

Η αναδιάρθρωση του Επιτελείου και των Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεισφέρουν καταλυτικά στον επιτελικό σχεδιασμό, στον συντονισμό και στην αποτελεσματικότερη διοίκηση του επιχειρησιακού βραχίονα της Αστυνομίας. Παράλληλα, θα διαμορφώσουν ένα πλαίσιο συνεργασίας με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την πρόληψη και την καλύτερη αντιμετώπιση νέων απειλών και κινδύνων. Αντίστοιχα, θα ενισχυθεί η δυνατότητα αξιολόγησης και αξιοποίησης νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και μέσων που αλλάζουν την αστυνόμευση».

Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τονίζει πως «η Αστυνομία του 21ου αιώνα, είναι αυτή που:

Δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά σχεδιάζει προβλέποντας το μέλλον και την εξέλιξη του εγκλήματος.

Έχει μια νέα φιλοσοφία αστυνόμευσης, την Κοινωνική Αστυνόμευση (Societal Policing), η οποία δίνει έμφαση στη συνολική αντιμετώπιση και κυρίως στην πρόληψη των μορφών βίας με έντονη κοινωνική διάσταση (ενδοοικογενειακή, έμφυλη, ρατσιστική, βία ανηλίκων κτλ.).

Αξιοποιεί την έρευνα, τα εργαλεία της τεχνολογίας και την ανάλυση των δεδομένων για την αποτροπή και την καταπολέμηση όλων των μορφών εγκλήματος- -evidence based policing.

Δίνει έμφαση στη διαχείριση κρίσεων, στην προστασία των κρίσιμων οντοτήτων, στην αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών και στη Στρατηγική Επικοινωνία.

Διαμορφώνει το μακροπρόθεσμο στρατηγικό της σχεδιασμό, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες Foresight.

Έχει αναβαθμισμένη διεθνή παρουσία και υλοποιεί δράσεις αστυνομικής συνεργασίας και διπλωματίας.

Η νέα δομή του Αρχηγείου είναι ένα ακόμη βήμα για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών. Η Αστυνομία μπαίνει σε μια νέα εποχή και σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε τη συνεργασία και την υποστήριξη των πολιτών. Αυτή είναι άλλωστε η πυρηνική αποστολή της Αστυνομίας, η προστασία του πολίτη και κυρίως των πλέον ευάλωτων.

Το Κοινωνικό Συμβόλαιο του 21ου αιώνα δίνει έμφαση στις νέες τεχνολογίες, στην αξιοποίηση δεδομένων, στη λογοδοσία και στη διαφάνεια και στην αστυνόμευση με κοινωνικό πρόσωπο και ενσυναίσθηση.

Τα επόμενα βήματα αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης είναι η νέα Αστυνομική Ακαδημία και ένα σύγχρονο πλαίσιο αξιολόγησης, διαχείρισης και υποστήριξης του προσωπικού.».

skai.gr

