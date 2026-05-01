Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης των μέτρων βιοασφάλειας και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και της ζωικής παραγωγής, προχώρησε στην επικαιροποίηση του Οδηγού για την εφαρμογή συστήματος βάσει των αρχών HACCP στα σφαγεία οπληφόρων.

Η επικαιροποίηση του Οδηγού πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς νοσημάτων.

Ο εν λόγω Οδηγός καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που οφείλουν να εφαρμόζουν οι σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, και περιλαμβάνει:

- την εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου βάσει των αρχών HACCP,

- την αναγνώριση και διαχείριση βιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων,

- τον διαχωρισμό καθαρών και ακάθαρτων ζωνών για την αποφυγή επιμολύνσεων,

- την τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής για προσωπικό, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις,

- τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της ασφαλούς διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης, τα οποία αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς μεταδοτικών νοσημάτων, ιδίως μέσω των οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων και του εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή την επιδημιολογική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, τροποποιήθηκε ο σχετικός Οδηγός με την ενίσχυση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης των οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων, μέσω της προσθήκης ειδικού εντύπου τεκμηρίωσης.



Συγκεκριμένα, εντάχθηκε στη διαδικασία το έντυπο καταγραφής ποσότητας απολυμαντικού οχημάτων (Ε23), το οποίο αποσκοπεί στην τεκμηριωμένη παρακολούθηση της χρήσης απολυμαντικών και στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι:

- η βεβαίωση καθαρισμού και απολύμανσης των οχημάτων φυλάσσεται στο αρχείο του οχήματος για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,

- στο αρχείο του προγράμματος HACCP του σφαγείου τηρείται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Το Υπουργείο καλεί όλες τις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενισχύοντας την υπευθυνότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του κλάδου απέναντι σε υγειονομικούς κινδύνους, όπως για παράδειγμα η διασπορά του ιού του αφθώδους πυρετού, της ευλογιάς, της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών κλπ.

Η συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα μέτρα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της δημόσιας υγείας, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Πηγή: skai.gr

