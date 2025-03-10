Πρόεδρος ΕΕΕ Μελίνα Τραυλού:«Υπεύθυνη ηγέτιδα η ναυτιλία των Ελλήνων για την Ευρώπη»

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης στις Βρυξέλλες για τη Ναυτιλία «European Shipping Summit 2025», η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (EEE) διοργανώνει ειδική εκδήλωση, την Τετάρτη 19 Μαρτίου, για τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας στη θωράκιση της Ευρώπης.

Στις εργασίες της εκδήλωσης με τίτλο «Shipping anchors the EU's Future» θα συμμετέχουν διεθνείς και ευρωπαϊκές προσωπικότητες κύρους με κεντρικό ομιλητή τον Charles Michel, Επίτιμο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2019-2024), πρώην Πρωθυπουργό του Βελγίου (2014-2019) και πρώην Υπουργό του Κράτους του Βελγίου.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, εκπροσωπώντας την ηγέτιδα ναυτιλία, πρωτοστατεί, τόσο σε διεθνές, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ανάδειξη του ζωτικού ρόλου του κλάδου.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, δήλωσε:

«Ελληνική ναυτιλία σημαίνει ευρωπαϊκή ναυτιλία. Στη ναυτιλία των Ελλήνων, με το ποσοστό μας να ξεπερνά το 60% της ευρωπαϊκής, είμαστε και λειτουργούμε ως υπεύθυνοι ηγέτες. Με όραμα, συνέπεια και θέσεις τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές εργαζόμαστε ώστε να γίνει πλήρως αντιληπτό το εύρος της συμβολής της ναυτιλίας στην ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης και των πολιτών της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

