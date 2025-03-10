Αίγυπτος: Το τάνκερ Sounion ρυμουλκήθηκε με επιτυχία μέσω της διώρυγας του Σουέζ

Το ελληνικό τάνκερ MV Sounion, που χτυπήθηκε από τους Χούθι τον περασμένο Αύγουστο και μετέφερε φορτίο για λογαριασμό της Motor Oil Hellas, ρυμουλκήθηκε επιτυχώς μέσω της διώρυγας του Σουέζ μετά τη διάσωσή του στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Αρχής της διώρυγας, Οσάμα Ραμπιέ.



Στόχος ήταν να μην υπάρξει πρόβλημα θαλάσσιας ρύπανσης της Ερυθράς Θάλασσας.



Υπενθυμίζεται ότι το δεξαμενόπλοιο MV Sounion υπό ελληνική σημαία, μετέφερε 1 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου (150.000 τόνοι) και επλήγη από πυραύλους των ανταρτών της Υεμένης.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε καλέσει όλες τις χώρες να συνδράμουν στην υπόθεση, με τις πολιτικές διαπραγματεύσεις να εκτείνονται από τους Χούθι, οι οποίοι τελικά επέτρεψαν στις ομάδες διάσωσης να ρυμουλκήσουν το πλοίο, μέχρι τη Σαουδική Αραβία.

Πηγή: skai.gr

