Της Δέσποινας Βλεπάκη

Τα στελέχη και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έκλεισαν τον προϋπολογισμό με κρασί και τσίπουρο στην «Τράτα» στην Καισαριανή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάθισε σε τραπέζι με γυναίκες βουλευτές της παράταξης και σε σχετική απόσταση ασφαλείας από «άσπονδους φίλους του» εντός της παράταξης. Η διάθεση ήταν χαλαρή ενώ δεν έλειψαν και τα κολακευτικά σχόλια προς τον πρόεδρο για την ομιλία του στη Βουλή.

Οι απουσίες από το κάλεσμα του κ. Ανδρουλάκη ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, αφού το παρών δεν έδωσαν ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, που ψήφισε με επιστολική λόγω ασθένειας αλλά δικαιολογημένα, και ο Μιχάλης Κατρίνης από βουλευτές του κόμματος.

Στα πηγαδάκια συζητήθηκε η παρουσία του προέδρου στην ολομέλεια της Βουλής, το αγροτικό ζήτημα, αλλά και μια αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη από το βήμα της Ολομέλειας που για πολλούς αποτέλεσε έκπληξη, αφού φάνηκε σαν προσκλητήριο του προέδρου στις προοδευτικές δυνάμεις για την ανατροπή της κυβέρνησης.

«Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι οι πολίτες είναι βαθιά απογοητευμένοι. Το θέμα είναι τι θα γίνει η απογοήτευσή τους. Η απογοήτευσή τους θα γίνει συμβιβασμός και αποχή; Μια συνολική απαξίωση; Μια συνολική αποδόμηση του πολιτικού κόσμου; Θα επιτρέψουμε την άποψη του καφενείου ότι είμαστε όλοι το ίδιο; Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να την επιτρέψουμε. Και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις για να υπάρξει ταχύτατα πολιτική αλλαγή. Όσο μένει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, η απαξίωση του πολιτικού κόσμου θα είναι ραγδαία. Είναι μία κυβέρνηση συνδεδεμένη με τη διαφθορά και με την ατιμωρησία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά την διάρκεια της ομιλίας του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Δριμεία επίπληξη Μπιάγκη στον Παρασκευαΐδη

Βέβαια πολλοί στοιχημάτιζαν για την παρουσία ή όχι του Βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη στο κάλεσμα, που για μια ακόμη φορά με τις δηλώσεις του τάραξε τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο βουλευτής βρέθηκε στην «Τράτα» και η αλήθεια είναι ότι η παρουσία του μονοπώλησε τα πασοκικά πηγαδάκια.

Είχε προηγηθεί βέβαια η παρουσία του χθες το πρωί στο γραφείο του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μπιάγκη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας επέπληξε τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη για τις δηλώσεις του που ενόχλησαν την ηγεσία και ιδιαίτερα για τις αναφορές του για την συμβολή και του ΠΑΣΟΚ στη χρεοκοπία της χώρας. Λίγο μετά στα email των κοινοβουλευτικών συντακτών έφτασε διορθωτική δήλωση του βουλευτή.

Η ανακοίνωση του κ. Παρασκευαΐδη

«Για μια ακόμη φορά επιχειρήθηκε να διαστρεβλωθεί το νόημα των λεγομένων μου με στόχο να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ. Διευκρινίζω πως είπα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας της περιόδου 2004 -2009, με την αλόγιστη διασπάθιση και κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος διόγκωσε το χρέος και εκτροχίασε τα δημόσια οικονομικά της χώρας φέρνοντας τη στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, ανέλαβε μόνη της το βάρος της ευθύνης για τη σωτηρία της χώρας και την παραμονή της στο ευρώ.

Τότε που η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως βουλευτής ΔΕΝ στήριξαν την εθνική προσπάθεια, μολονότι επί των ημερών τους συνέβη η εκτροπή των δημόσιων οικονομικών.

Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα, ρίσκαρε την παραμονή της χώρας στο ευρώ.

Και οι δύο από κοινού εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική κρίση, τον πόνο και τις θυσίες του ελληνικού λαού με μόνο στόχο να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια και ΔΕΝ διαστρεβλώνεται» αναφέρει η ανακοίνωση του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, σε μια προσπάθεια να σβήσει την φωτιά που άναψε με τις δηλώσεις του στη Χαριλάου Τρικούπη.

Βέβαια, την ίδια μέρα επανήλθε με επίθεση στον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή τον οποίο χαρακτήρισε «αλεξιπτωτιστή» στο νησί του, δηλώνοντας σίγουρος ότι θα τον κερδίσει στις επικείμενες εθνικές εκλογές, με τους παροικούντες στη Χαριλάου Τρικούπη να βάζουν στοιχήματα για το πότε ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσει την τρίτη και "κόκκινη" κάρτα στον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη. Οι περισσότεροι ποντάρουν ότι τα περιθώρια για τον βουλευτή Λέσβου στενεύουν.

Εξάλλου συνομιλητές του προέδρου έλεγαν με νόημα στον skai.gr ότι οι δηλώσεις του για τον συνάδελφο του βουλευτή, είναι πια θέμα της Επιτροπής Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.