Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών μπλόκων - Τα βλέμματα στον Λευκώνα Σερρών

Αύριο θα λάβουν αποφάσεις οι αγρότες για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Στις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης θα συνεδριάσει στον Λευκώνα Σερρών η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, για να αποφασίσει εάν θα προσέλθει σε διάλογο με την κυβέρνηση, με νέα δεδομένα τις απαντήσεις του Μεγάρου Μαξίμου στα αιτήματά τους, αλλά και την πίεση που αυξάνεται εν όψει των γιορτών.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, θα αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις για το εάν τα μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μερίδα των αγροτών ζητά πιο σκληρή μορφή κινητοποιήσεων, ενώ εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων θέλουν να προσέλθουν στο διάλογο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση όσων ανακοινώθηκαν.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες κατέστησε σαφές ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ενίσχυση ύψους 160 εκατομμυρίων σε κτηνοτρόφους, βαμβακοκαλλιεργητές και σιτοπαραγωγούς.

Ειδικότερα μιλώντας από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «πρόθεση της κυβέρνησης είναι αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα να δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. να δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο», προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:

Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. «χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές».

Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Σήμερα, είπε επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ, «τα περισσότερα, σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Το ποσό των 487,9 εκατομμυρίων ευρώ καταβλήθηκε χθες Τρίτη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους αγρότες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με αυτό το ποσό, οι καταβολές που έχουν γίνει στους αγρότες από την 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να καταβληθούν ακόμα περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.