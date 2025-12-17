Άνοιξε το βήμα του ο Τσίπρας από την Πάτρα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με επίθεση προς την κυβέρνηση και επιτάχυνση του βήματος για τη δημιουργία νέου φορέα προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα. Ο πρώην πρωθυπουργός στον τελευταίο του σταθμό εκτός Αθηνών για το 2025 έκανε λόγο για την ανάγκη επανίδρυσης της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Με την ομιλία του άφησε ανοιχτό το «παράθυρο» συνεργασίας με τον προοδευτικό χώρο χωρίς να βάζει ταμπέλες. «Να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε, να εξηγήσουμε, να οργανώσουμε αντιστάσεις. Οι πρωτοβουλίες για μια προοδευτική παράταξη νίκης είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίες. Χωρίς αποκλεισμούς, προαπαιτούμενα, πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων, να δώσουμε περιεχόμενο στη διάθεση του προοδευτικού πολίτη να μη μείνει αδρανής. Με μια γόνιμη και δημιουργική ρήξη με το παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο επίκεντρο της ομιλίας βρέθηκε η ανάγκη πολιτικής αλλαγής επισημαίνοντας πως: «είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη – οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε». Όπως τόνισε, αυτό που «βολεύει» το σημερινό σύστημα εξουσίας είναι η στασιμότητα.

Ο Αλέξης Τσίπρας στο κατάμεστο θέατρο στο λιμάνι της πόλης εξήγησε γιατί είναι τόσο σκληρός όχι μόνο με την κυβέρνηση, αλλά και με την αντιπολίτευση. «Για να αναζητείται η ελπίδα, προφανώς δεν υπάρχει στους σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς. Γιατί για να υπάρχει η ελπίδα της αλλαγής πρέπει να συντελούνται δύο προϋποθέσεις: Να θέλεις και να μπορείς. Και φοβάμαι ότι δεν συντελείται ούτε η μία ούτε η άλλη, από τους υπάρχοντες σχηματισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφίζοντας τη στάση που έχει κρατήσει έως τώρα το ΠΑΣΟΚ ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε: «αλήθεια μπορεί να αμφισβητήσει τη σημερινή κυβέρνηση όποιος αφήνει ανοικτό να κυβερνήσει με τη Δεξιά, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης; Και όποιος δε μπορεί να βρει στελέχη να τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης στο κόμμα του, που να μην έχουν κάποια στιγμή δημόσια θαυμάσει τον Μητσοτάκη;». Συνεχίζοντας να μιλά για τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, που δεν μπορούν να συνδράμουν στην πολιτική αλλαγή, αναφέρθηκε στις δυνάμεις που διστάζουν να πάρουν ενωτικές πρωτοβουλίες ανασύνθεσης της σημερινής εικόνα κατακερματισμού ή σε «όποιον εμμένει στη κριτική του αριστερόμετρου και στα λάθη των άλλων, όταν δεν έχει τολμήσει ποτέ ούτε να ψελλίσει για τα δικά του λάθη και τις δικές του αποτυχίες».

Την ανάγκη για μια «προοδευτική παράταξη νίκης» απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει πια τελειώσει επισήμανε ο πρώην πρωθυπουργός ο οποίος σιγά – σιγά ανοίγει τα χαρτιά του για το πως θα κινηθεί από εδώ και στο εξής. Ως ορόσημο θέτει τις επόμενες εκλογές δείχνοντας πως θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έκανε λόγο για έναν ισχυρό αντίπαλο που πρέπει να βρει απέναντί της η Νέα Δημοκρατία με ένα γενικό κάλεσμα «χωρίς αποκλεισμούς, προαπαιτούμενα, πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων, να δώσουμε περιεχόμενο στη διάθεση του προοδευτικού πολίτη να μη μείνει αδρανής. Με μια γόνιμη και δημιουργική ρήξη με το παρελθόν».

Εξαπολύοντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε δίκαιο στις κινητοποιήσεις των αγροτών. «Αφού έχουν ρημάξει με την έμμεση φορολογία και τον υψηλό ΦΠΑ σκόπιμα τη πλειοψηφία των φορολογούμενων προκειμένου να έχουν πλεόνασμα προεκλογικά και να κάνουν παροχές με μικροπολιτική σκοπιμότητα. Ε ας τα δώσουν τώρα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Ας τους δώσουν τώρα στο 100% όσα δηλώσανε, από εθνικούς πόρους, έστω με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και ας γίνει ο τελικός συμψηφισμός όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των δικαιούχων». Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας «η κυβέρνηση καταρρέει κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της και της διαφθοράς. Στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας έχει πια τελειώσει. Και το γνωρίζουν και οι ίδιοι, ότι έχουν τελειώσει».

Σφοδρή ήταν η κριτική προς το Μαξίμου και σε αυτή τη λογική θα κινείται από εδώ και πέρα: «Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον βάλτο των καρτέλ στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα Σούπερ Μάρκετ και στις τράπεζες που θησαυρίζουν από την ασφυξία εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Τον βάλτο μιας κοινωνίας των τεσσάρων πέμπτων, στην οποία το ένα πέμπτο θα ζει με άνεση, αποταμιεύοντας, και τα τέσσερα πέμπτα θα επιβιώνουν με όρους καθημερινής αγωνίας».

Στην τοποθέτησή του έκανε και μια σύγκριση των πεπραγμένων της δική του κυβέρνησης με όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την ανεργία, τις εξαγωγές απαριθμώντας τα θετικά της περιόδους 2015-2019 (13η σύνταξη, αύξηση βασικού μισθού, κατάργηση υποκατώτατου, αναδιάταξη δημόσιας υγείας κ.α) σε κατάσταση δημοσιονομικής ασφυξίας.

