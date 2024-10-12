Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Λάρισα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για «διαχειριστικές αποτυχίες, απαξίωση του κοινωνικού κράτους και διεύρυνση των ανισοτήτων επί της πενταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

«Πέντε χρόνια Μητσοτάκη το εθνικό σύστημα καταρρέει, πέντε χρόνια Μητσοτάκη η δημόσια υγεία παρακμάζει. Βλέπουμε τι γίνεται στα σχολεία μας. Δεν είναι μόνο η ποιότητα των προγραμμάτων. Δεν είναι μόνο οι χαμηλοί μισθοί των εκπαιδευτικών και των γιατρών. Εδώ βλέπουμε φαινόμενα ακραίας βίας μέσα στα σχολεία», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:

«Υπάρχει υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης; Υπάρχει ΟΠΕΚΕΠΕ; Υπάρχει ΕΛΓΑ; Πού, λοιπόν, πέτυχε ο μεγάλος μεταρρυθμιστής κ. Μητσοτάκης; Είναι σε ομηρία δεκάδες χιλιάδες παραγωγοί σε όλη την Ελλάδα».

Όπως σημείωσε, ερχόμενος στη Λάρισα από τη Θεσσαλονίκη σταμάτησε συμβολικά στα Τέμπη.«Έχει μείνει στο υποσυνείδητο του ελληνικού λαού, στην καρδιά του, στην ψυχή του ένα τεράστιο τραύμα. Ότι δεν μάθαμε ακόμα την αλήθεια και δεν πλήρωσαν οι υπεύθυνοι του εγκλήματος», τόνισε.

«Η νίκη μας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν θα γίνει μόνο με στρατηγικούς και προγραμματικούς όρους, θα γίνει και με ηθικούς όρους», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για να συμπληρώσει: «Αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο. Διότι εδώ έχουμε έναν πρωθυπουργό σε ένα περίκλειστο σύστημα εξουσίας, που είχε το θράσος να το ονομάσει "επιτελικό κράτος", να λειτουργεί παρακρατικά, με διαφθορά, με πελατειακούς όρους, απογοητεύοντας ακόμα και σκληροπυρηνικούς οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας».

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι εσωκομματικές κάλπες, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε στην επιλογή συνέχειας της στρατηγικής υπογραμμίζοντας πως «χάρη στην πολιτική αυτονομία, την ενότητα και την ανανέωση έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστικά στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων».

«Ξέρετε καλά ότι αγωνίστηκα πολύ για να φτάσω στη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν με πήρε κανένα χεράκι, ούτε της εγχώριας ολιγαρχίας ούτε της εσωκομματικής βαρονίας. Δύναμη μου ο απλός κόσμος του ΠΑΣΟΚ, που έμεινε στα δύσκολα και βλέπει την παράταξη μας να έχει επιστρέψει», κατέληξε.

Προλογίζοντας τον, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα.

