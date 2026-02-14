Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει αυξηθεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να μετακινούν ανθρώπινους και αμυντικούς πόρους προς την περιοχή, και αυτή η ενίσχυση θα συνεχιστεί.

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας για την κοπή της βασιλόπιτας, στις 13 Φεβρουαρίου.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν μετακινήσει ανθρώπινους και αμυντικούς πόρους προς τη Θράκη. Και αυτό θα συνεχιστεί.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Δένδιας, χθες, Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, στην ετήσια εκδήλωση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας για την κοπή της βασιλόπιτας.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Βασίλης Πολιτειάδης, και η πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Παρασκευή Ελευθεριάδου.

Για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις είπε ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» που όπως γνωρίζουμε από τη μυθολογία είχε πέντε επίπεδα. «Πέντε διαφορετικά επίπεδα με παραστάσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε ως ενοποιημένη πρόκληση πέντε διαφορετικούς χώρους. Τη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα, το διάστημα και τον κυβερνοχώρο» ανέλυσε.

«Εάν αυτά όλα δεν τα ενοποιήσουμε και δεν τα αντιμετωπίσουμε μαζί, τότε δεν θα καταφέρουμε κάτι. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι ένα ενοποιημένο σύστημα που ενώνει όλους τους αισθητήρες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Όλα τα σημεία αντίληψης, οπουδήποτε και αν είναι, από το μάτι του στρατιώτη μέχρι την κάμερα στον Έβρο, μέχρι το ραντάρ της φρεγάτας «Κίμων» που πλέει με τη βοήθεια του Θεού στο Αιγαίο, τα μεταφέρει σε ένα ενιαίο κέντρο. Το ενιαίο κέντρο το οποίο λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, κατηγοριοποιεί τις απειλές, προτεραιοποιεί τις απειλές και προτείνει το ποιό μέσο χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την απειλή» συμπλήρωσε.

Και ξεκαθάρισε: «Πίσω και πέρα από κάθε σύστημα, κυρίες και κύριοι, είναι οι άνθρωποι. Και χωρίς αυτούς δεν κάνουμε το παραμικρό. Είμαστε λαϊκό κόμμα. Μας νοιάζει ο μέσος Έλληνας. Πέρα από την «Ατζέντα 2030» που αφορά την «Ασπίδα του Αχιλλέα», υπάρχει ένα κομμάτι της «Ατζέντας 2030» που αφορά τα στελέχη, τους ανθρώπους, τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, τους ΕΠΟΠ, ακόμα και τους οπλίτες, τους κληρωτούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Εκεί φτιάχνουμε το καλύτερο δίκτυο ενίσχυσης και προστασίας της Στρατιωτικής Οικογένειας. Και το φτιάχνουμε ως υπόδειγμα για όλο το δημόσιο. Όχι μόνο για το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας».

Για το στεγαστικό, ανέφερε: «Προσπαθούμε για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να έχουμε δωρεάν στέγη. Και μέχρι το 2030, κάθε στέλεχος θα έχει δωρεάν στέγη. Όταν μεταθέτουμε ένα στέλεχος εκεί που τον στέλνουμε εμείς, θα του δίνουμε και ένα κλειδί. Χτίζουμε 10.500 χιλιάδες σπίτια και επισκευάζουμε άλλες 7.000 σπίτια. Μέχρι το τέλος του '26, εδώ στη Θράκη θα παραδώσουμε 271 καινούρια σπίτια σε στελέχη μας. Και αυτό θα συνεχίσει».

«Εκτός από το δωρεάν σπίτι υπάρχει, το καλάθι της νοικοκυράς. Η ακρίβεια. Σήμερα ήμουν στο πρατήριο των Ενόπλων Δυνάμεων, στον Καρέα.

Πήγα να δω τις τιμές. Πρέπει να καταφέρουμε το καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας και του Εφέδρου και όσων βοηθάνε τις Ένοπλες Δυνάμεις, να είναι 20% χαμηλότερο από το καλάθι στο σούπερ μάρκετ των υπόλοιπων» ξεκαθάρισε.

«Δημιουργούμε γηροκομεία. Δημιουργούμε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δημιουργούμε δομές στήριξης της Στρατιωτικής Οικογένειας.

Και επίσης, όπως ξέρετε, αυξήσαμε τους μισθούς. Τους μισθούς δεν τους αυξήσαμε με το υστέρημα της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Τους αυξήσαμε με εξοικονομήσεις που κάναμε μέσα στο υπουργείο» εξήγησε.

Και συμπλήρωσε: «Με τα στρατόπεδα που κλείσαμε, με τις οργανικές θέσεις που εκλογικεύσαμε. 165 εκατομμύρια τον χρόνο έχουμε εξοικονομήσει μέχρι σήμερα. Και αυτό θα συνεχίσει διότι τον επόμενο χρόνο ελπίζω ότι θα πάμε σε νέο κύκλο αυξήσεων για τους στρατιωτικούς αν μας επιτραπεί να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Και γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί ανταγωνιζόμαστε τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί θέλουμε οι Ένοπλες Δυνάμεις να μπορούν να προσελκύσουν τους καλύτερους και τους ικανότερους από τους Έλληνες. Χρειαζόμαστε σε αυτό που αποτελεί συνθήκη για την επιβίωση της Πατρίδας να έχουμε τους καλύτερους. Τους καλύτερους».

Μιλώντας για τη Θράκη και για τη Ροδόπη αναφέρθηκε στο ζήτημα του ελέγχου της μεταβίβασης ακινήτων υπογράμμισε: «Η θεωρία του ελέγχου είναι ένα περίεργο δημιούργημα της νομοθεσίας του αγγλικού δικαίου. Πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί προσπάθησαν να φτιάξουν πλοία με αγγλική σημαία για να μην μπορεί να τα κατάσχει το τότε Αυτοκρατορικό Βρετανικό Ναυτικό στην περίπτωση της έκρηξης πολέμου. Και τότε το βρετανικό σύστημα δημιούργησε η θεωρία του ελέγχου. Σημαίνει, δεν ψάχνω μόνο για εταιρεία ή ποιος αγοράζει ένα ακίνητο ή αποκτά ένα περιουσιακό στοιχείο, αλλά ποιο είναι το υποκρυπτόμενο νομικό και οικονομικό συμφέρον πίσω από αυτό».

«Αυτό θα επαναφέρουμε. Υπάρχει προηγούμενο στην Ελλάδα, ο νόμος 1892/1990. Εγώ έρχομαι από μια περιοχή την Κέρκυρα που είχε τέτοια θέματα, άρα αυτό θα το χειριστούμε με επιτυχία» υπογράμμισε.

«Κάθε νομοθετική πρωτοβουλία έχει τη λαϊκή στήριξη. Ανταποκρίνεται σε στόχους, σε προσδοκίες του τόπου» πρόσθεσε.

Για τη Θράκη είπε ότι «είναι ένα μοναδικό υβρίδιο για την Ελλάδα. Γιατί εδώ έχουμε τη ζώσα απόδειξη που είναι και ένα ευρωπαϊκό πρότυπο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Έχουμε το πρότυπο ύπαρξης διαφορετικών θρησκειών που όμως οι θρησκείες είναι προσωπική πεποίθηση του καθενός και δεν είναι μέθοδος διακυβέρνησης. Είτε ο χριστιανισμός είτε το Ισλάμ ,εδώ, δεν υλοποιούνται ως μέθοδος διακυβέρνησης. Υλοποιούνται ως εσώτερη θρησκευτική πεποίθηση του ανθρώπου. Του τρόπου που βλέπει τον Θεό, που επικοινωνεί με το επέκεινα. Και εμείς το σεβόμαστε απολύτως».

«Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που ξέρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν πήγε ούτε ένας από τη μουσουλμανική της μειονότητα να υπηρετήσει οποιοδήποτε φονταμενταλιστικό κίνημα είτε στη Συρία, είτε στο Ιράκ, είτε οπουδήποτε. Που δεν βρέθηκε ούτε ένας ο οποίος να υπηρετήσει την τρομοκρατία οπουδήποτε. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Αυτό το πρότυπο της ανοιχτής κοινωνίας, της κοινωνίας που επιτρέπει στον καθένα να πιστεύει ό,τι θέλει, αλλά όλα τα ενοποιεί σε ένα πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων της γυναίκας, του κράτους δικαίου, αυτό είναι ένα τεράστιο κεκτημένο της Θράκης. Τεράστιο. Είναι δικό σας επίτευγμα. Επίτευγμα της καθεμιάς και του καθενός από εσάς» τόνισε.

Και συνέχισε: «Αυτό που μπορεί να κάνει το ελληνικό κράτος, η ελληνική Πολιτεία, είναι να χτίσει πάνω σε αυτό το επίτευγμά σας. Να έρθει και να μετατρέψει αυτό το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό σε μια μεγάλη, στέρεη, ισχυρή πρόταση οικονομικής ανάπτυξης και να εξασφαλίσει στην Θράκη ένα καλύτερο αύριο. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει η μεγάλη παράταξη, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας να κερδίσει τις επόμενες εκλογές».

Ο κ. Δένδιας πρότεινε μια τριμερή. ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Θράκης και στο Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία στη Θράκη ενός «οικοσυστήματος αμυντικών επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων ιδίως καινοτομίας».

«Υπάρχει κυρίες και κύριοι μια τεράστια ανάγκη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη και στον κόσμο, προϊόντων και καινοτομίας στο τομέα της άμυνας, που συνήθως είναι προϊόντα διπλής χρήσης, δηλαδή χρησιμοποιούνται για την άμυνα, αλλά χρησιμοποιούνται και στην κανονική ζωή» τόνισε.

«Για όλα αυτά που δεν υπάρχουν επαρκείς γραμμές παραγωγής σήμερα στην Ευρώπη, υπάρχει και θα υπάρξει χρηματοδότηση. Και αυτό που χρειάζεται, είναι δημιουργία της υποδομής αυτής που θα τα παράξει» ανέφερε.

Στόχος, όπως είπε, είναι να δημιουργηθούν «κίνητρα για αυτές τις επιχειρήσεις και επίσης για το πανεπιστήμιο για να συμμετάσχει».

Ο κ. Δένδιας μετέφερε τους «πιο εγκάρδιους και ειλικρινείς χαιρετισμούς και την αγάπη» του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Είμαι σε αυτό το κόμμα όπως και ο Ευριπίδης Στυλιανίδης από μικρό παιδί. Από όταν τον γνώρισα, δηλαδή, έχουμε και οι δύο ένα κοινό φίλο, τον Κώστα Καραμανλή. Υπηρετήσαμε και οι δύο την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, του 2004- 2009. Υπηρετούμε την παράταξη όλη μας τη ζωή. Είναι το σπίτι μας, είναι η οικογένειά μας, είναι ο χώρος αναφοράς μας, την πονάμε, την αγαπάμε. Είστε η ευρύτερη οικογένειά μας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι η ζωή, η παράταξη, η κοινωνία, θα μου δώσει τις ευκαιρίες που μου έδωσε να υπηρετήσω σε κορυφαία υπουργεία. Επιδιώκω όσο μπορώ να τις ανταποδώσω στην παράταξη και στην κοινωνία. Οδηγός όλων μας, είναι οι αξίες αυτής της παράταξης. Οι αξίες μας που είναι αξίες που μας δένουν με την κοινωνία.

Διότι εμείς δεν είμαστε η παράταξη του κεφαλαίου. Εμείς είμαστε η παράταξη των απλών ανθρώπων. Είμαστε η παράταξη του μέσου Έλληνα. Είμαστε η παράταξη του οικογενειάρχη, είμαστε η παράταξη αυτού που βγάζει το μεροκάματο, αυτού που παλεύει γι' αυτό. Είμαστε η συνέχεια του λαϊκού κόμματος. Αυτό είμαστε. Και αυτό πρέπει να διατηρήσουμε. Αυτό είναι το DNA μας» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα γίνει το Μάιο ανέφερε ότι πρέπει τα στελέχη του κόμματος στο προσυνεδριακό διάλογο, να σκεφτούν, να συζητήσουν για πώς μπορούν να ξαναπάνε τα ποσοστά της Νέα Δημοκρατία ψηλά στα επίπεδα του 40%. Όπως είπε «ο θρίαμβος των εκλογών του ’23, περάσαμε το 40%, δεν είναι καν το όριο της παράταξης. Η παράταξη έχει πάει πολλές φορές και αρκετά πάνω από αυτό.»

Και συνέχισε: «Αν σας πω αυτή τη στιγμή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός της Ελλάδας, νομίζω σας λέω το αυτονόητο.

Εάν σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το καταλληλότερο κόμμα να κυβερνήσει στην Ελλάδα, νομίζω σας λέω το αυτονόητο. Αν σας πω ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι η μόνη σοβαρή πρόταση που απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία, σας λέω πάλι το αυτονόητο. Όμως σας έχω πει ήδη τρία αυτονόητα, αλλά αυτά τα τρία αυτονόητα δεν είναι αρκετά για να εξηγήσουν την υστέρησή μας απέναντι στην εκλογική απήχηση της παράταξης. Πρέπει λοιπόν, πραγματικά να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα μεταξύ μας και να δούμε πώς θα απευθυνθούμε πάλι στην κοινωνία, με έναν τρόπο που θα μας φέρει εκεί που μας αξίζει» ξεκαθάρισε.

