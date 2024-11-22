Γεραπετρίτης: Υποχρέωση των διπλωματών προς την πατρίδα «να μη δειλιάσουν ποτέ»

«Μια νέα σειρά ακολούθων συμβολίζει, όχι μόνο τη συνέχεια της εξωτερικής πολιτικής, συμβολίζει πρωτίστως τα φιλοπάτριδα αισθήματα των νέων ανθρώπων», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στην τελετή ορκωμοσίας της ΚΗ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς Υποψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών.

Σημείωσε δε πως πρόκειται για νέους ανθρώπους, οι οποίοι προσέρχονται με όνειρα να υπηρετήσουν την πατρίδα, να κάνουν σκοπό της ζωής τους το δύσκολο έργο να μπορέσουν να στηρίξουν την εικόνα και τα εθνικά δίκαια ανά τον κόσμο.

Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους γονείς, στους συγγενείς, στις οικογένειες των νέων Ακολούθων, για «τη θυσία, όχι μόνο για να φτάσουν οι νέοι Ακόλουθοι στο σημερινό τους επίπεδο, αλλά κυρίως τη θυσία του ότι στο μέλλον θα τους στερηθούν για ικανά χρονικά διαστήματα, όταν οι ίδιοι θα βρίσκονται ανά τον κόσμο για να υπηρετήσουν την πατρίδα, υπό ορισμένες αντίξοες συνθήκες πολλές φορές, όπως είναι εξάλλου και οι σημερινές».

«Είναι σημαντικό να έχουμε στη νέα γενιά των διπλωματών ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν μόνο την αναγκαία γνώση, αλλά και το αναγκαίο αίσθημα για να μπορέσουν να υπηρετήσουν την πατρίδα», σημείωσε. «Διότι θα είναι η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, δεν θα είναι μόνο η πρώτη εικόνα που θα έχει ο καθένας στο εξωτερικό από την Ελλάδα, αλλά θα είναι η έκφραση, ο λόγος της Ελλάδας, ο λόγος της πατρίδας μας ανά την υφήλιο».

Όπως υπογράμμισε, σε μια περίοδο, «η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη, σε συνθήκες, οι οποίες όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι οι καλύτερες για την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, με τεράστιες προκλήσεις, με μεγάλες ασυμμετρίες, θα κληθούν να φέρουν εις πέρας ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο».

«Και σε αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλο το οπλοστάσιο, το οποίο απέκτησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους στη Διπλωματική Ακαδημία, τις παραστάσεις τις οποίες έλαβαν. Αλλά κυρίως το αίσθημα του λειτουργήματος», πρόσθεσε.

Σημείωσε δε πως αυτό που από σήμερα οι νέοι ακόλουθοι «καλούνται να επιτελέσουν, δεν είναι μόνο ένα δικαίωμα, το οποίο αποκτούν, ένα στάτους, το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλό, αυτό του διπλωμάτη. Είναι κυρίως το χρέος, η υποχρέωση προς την πατρίδα να μη δειλιάσουν ποτέ για να υποστηρίξουν τα δίκαιά μας».

Σε αυτό, τόνισε, «θα έχουν ένα οπλοστάσιο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι όλα τα εργαλεία, τα οποία διαθέτει η σύγχρονη διπλωματία, η μεγάλη ελληνική διασπορά, η οποία βρίσκεται παντού και αποτελεί μια μεγάλη ήπια δύναμή μας».

Και βεβαίως, πρόσθεσε, το μεγάλο διεθνές αποτύπωμα της χώρας, «το οποίο από την 1η Ιανουαρίου του 2025 καθίσταται και περισσότερο ενεργό με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως συμπαραγωγού όλων των διεθνών πολιτικών».

Κλείνοντας και απευθυνόμενος προς τους νέους ακολούθους, σημείωσε «ξέρω ότι θα έλθουν στιγμές που θα είναι εξαιρετικά δύσκολες, όταν θα βρίσκεστε κάπου απομονωμένοι, υπό τη δαμόκλειο σπάθη παγκόσμιων προκλήσεων, πολέμων, αναταραχών, εμφυλίων πολέμων».

«Θέλω όμως να θυμάστε ένα και μόνο -αν μου επιτρέπετε να δώσω μια συμβουλή- ότι δεν πρέπει να δειλιάσετε και να απογοητευτείτε ποτέ. Θα έρθουν στιγμές απογοήτευσης και θα έρθουν στιγμές ματαιότητας. Όμως πρέπει να έχετε πάντοτε στο μυαλό σας ότι υπηρετείτε την Ελλάδα και υπηρετείτε την ελληνική ψυχή. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.