Επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Λιβύη - Θα συναντηθεί με τον Στρατάρχη Χαφτάρ στη Βεγγάζη αύριο

Την Τετάρτη 1 Απριλίου ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τρίπολη, όπου θα έχει συναντήσεις με Λίβυους αξιωματούχους

Γεραπετρίτης Χαφτάρ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μεταβεί αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου, στη Βεγγάζη, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχη Khalifa Haftar.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί, επίσης, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη.

Την Τετάρτη 1 Απριλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τρίπολη, όπου θα έχει συναντήσεις με Λίβυους αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Λιβύη Στρατηγός Χαφτάρ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
