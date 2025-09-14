Γεραπετρίτης στον ΣΚΑΪ για τις θαλάσσιες ζώνες: Υπάρχει και ο δρόμος του Διεθνούς Δικαστηρίου

Αισιόδοξος για άμεση έναρξη των συζητήσεων Ελλάδας – Λιβύης για τον καθορισμό ΑΟΖ, σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Χαρακτήρισε πολύ βάσιμη υπόθεση το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου και τόνισε ότι η σχέση με τη Λιβύη μπορεί να αναβαθμιστεί περαιτέρω.

Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι δεν έχει, ακόμα, προσδιοριστεί ημερομηνία για τη συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ευελπιστεί, όμως ότι θα βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος και πως δεν θα είναι εθιμοτυπική, αλλά, θα συζητηθούν όλα τα τρέχοντα ζητήματα.

Εξέφρασε την εκτίμηση πως δεν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως, σε ότι αφορά οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών, «αν η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο χωρών, υπάρχει ο δρόμος του Διεθνούς Δικαστηρίου».

Τέλος, σε ερώτηση για το άνοιγμα του κ. Μητσοτάκη προς τον κ. Σαμαρά και το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης της ΝΔ με τον πρώην πρωθυπουργό απάντησε: «Σέβομαι ιδιαιτέρως τον κ. Σαμαρά, τη συμβολή του στη χώρα και την πορεία του στη ΝΔ. Νομίζω, ότι, επειδή η εξωτερική πολιτική είναι θέμα γεγονότων και όχι υποθέσεων και εικασιών, έχω την αίσθηση ότι και με τον κ. Σαμαρά θα μπορούσε να υπάρξει μία συζήτηση η οποία θα ήταν παραγωγική. Από την άλλη θέλω να τονίσω ότι τα εθνικά θέματα δεν προσφέρονται για μία εύπεπτη προσέγγιση. Η κριτική πρέπει να γίνεται πάντα στη βάση επιχειρημάτων, τα οποία αναφέρονται στο πεδίο και όχι τη θεωρία»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γ. Γεραπετρίτη στον ΣΚΑΪ

Μητσοτάκης – Ερντογάν



Υπάρχει πρόθεση κι από τους δύο να υπάρξει η συνάντηση, προσπαθούμε να βρούμε τον κατάλληλο χρόνο, διότι ο προγραμματισμός δεν είναι εύκολος, δεν συμπίπτουν οι ομιλίες των δύο στη Γενική Συνέλευση. Ευελπιστώ, όμως, ότι θα υπάρξει ο κατάλληλος χρονισμός για να έχουμε συνάντηση. Δεν πρόκειται προφανώς να είναι εθιμοτυπική, πάντοτε συζητούνται τα θέματα που είναι της επικαιρότητας, τα οποία ανακύπτουν. Όπως έχουμε πει, με την Τουρκία υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διαλόγου. Πολιτικός διάλογος, θετική ατζέντα, ΜΟΕ. Αναγνωρίζοντας τις διαφορές μας, τις υποκείμενες διαφορές μας, μπορούμε να συζητούμε ούτως ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο είχαμε πολλά σημαντικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν και τα οποία διαμορφώνουν άλλο πλαίσιο. Εγώ αισθάνομαι κρίσιμο και αναγκαίο οι ηγέτες δύο χωρών με διαχρονικά προβλήματα να συναντώνται και να προσπαθούν να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας.



Τουρκία



Η Τουρκία αντιδρά και είναι εύλογο, έχει μια δικά της αντίληψη για τις αξιώσεις που έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς θα επιμείνουμε σε κάτι το οποίο είχαμε πει εξαρχής: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ θέματα κυριαρχίας και δεν θα προβεί σε καμία παραχώρηση. Ναι στο διάλογο, ναι στο πνεύμα διαβούλευσης αλλά όχι σε υποχωρήσεις. Αναβαθμίζουμε τη θέση μας, δεν πρόκειται να πτοηθούμε από το γεγονός ότι οι άλλοι προβάλουν αξιώσεις. Το ίδιο συμβαίνει με τις αξιώσεις της Λιβύης. Παρά ταύτα έχουμε σταθερή πολιτική. Δεν αισθανόμαστε να δημιουργηθεί κρίση και πάντα υπάρχει ο δρόμος του Διεθνούς Δικαίου που είναι η διεθνής δικαιοδοσία. Αν η Τουρκία θεωρεί ότι σε ότι αφορά οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο χωρών, υπάρχει ο δρόμος του Διεθνούς Δικαστηρίου.



Λιβύη



Θα έχουμε πάρα πολύ άμεσα την έναρξη των συζητήσεων των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Πολύ βάσιμη υπόθεση τον Οκτώβριο να είναι ήδη σε εξέλιξη οι συζητήσεις. Έχουμε καλή και λειτουργική σχέση με τη Λιβύη που μπορεί να αναβαθμιστεί.

Σαμαράς



Σέβομαι ιδιαιτέρως τον κ. Σαμαρά, τη συμβολή του στη χώρα και την πορεία του στη ΝΔ. Έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε ότι αφορά τα εθνικά ζητήματα, είμαι πεπεισμένος ότι εάν καθίσουμε και συζητήσουμε για τα θέματα αυτά, που ήμασταν πριν 2 χρόνια με την Τουρκία και που είμαστε σήμερα στο πεδίο, στα επιχειρήματα, που ήμασταν πριν δύο χρόνια με την Τουρκία και που είμαστε σήμερα, που ήμασταν με τη Λιβύη και που είμαστε σήμερα, στον διεθνές πεδίο, στον ΟΗΕ, νομίζω ότι θα καταλήξουμε αντικειμενικά και αμερόληπτα ότι όχι μόνο δεν έχουν υπάρξει υποχωρήσεις, αλλά αντιθέτως το διεθνές αποτύπωμα της χώρας σήμερα είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Και σε αυτό νομίζω ότι η πρόσφατη εξέλιξη με Chevron πιστοποιεί το γεγονός ότι έχουμε μία άριστη σχέση, παρά τα περί αντιθέτου θρυλούμενα, με τις ΗΠΑ. Νομίζω, ότι, επειδή η εξωτερική πολιτική είναι θέμα γεγονότων και όχι υποθέσεων και εικασιών, έχω την αίσθηση ότι και με τον κ. Σαμαρά θα μπορούσε να υπάρξει μία συζήτηση η οποία θα ήταν παραγωγική. Από την άλλη θέλω να τονίσω ότι τα εθνικά θέματα δεν προσφέρονται για μία εύπεπτη προσέγγιση. Η κριτική πρέπει να γίνεται πάντα στη βάση επιχειρημάτων, τα οποία αναφέρονται στο πεδίο και όχι τη θεωρία.



