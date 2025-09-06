Η Μακεδονία γίνεται πυλώνας ανάπτυξης και καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας σήμερα στην εκδήλωση «Μακεδονία: Πυλώνας Ανάπτυξης και Καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι τον περασμένο χρόνο είχαμε 222 επενδύσεις που μπήκαν στον αναπτυξιακό νόμο, περισσότερα από 300 εκατομμύρια, ενώ στο νέο αναπτυξιακό σχέδιο, η πρόβλεψη είναι για 6,8 δισεκατομμύρια, τα οποία όπως είπε, θα έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, «ιδιαίτερα επειδή στοχεύουμε σε τομείς, οι οποίοι είναι κατεξοχήν τομείς με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, δηλαδή ενέργεια, ψηφιακά, μεταφορές και διασυνδεσιμότητα».

Αναφερόμενος στην ενέργεια, είπε ότι η Θεσσαλονίκη έχει αναπτυχθεί όχι απλώς ως κόμβος, αλλά ως πύλη συνολικά για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Ο ΤΑΡ και ο IGB είναι βεβαίως οι αγωγοί - οχήματά μας, μέσα από τους οποίους περνούν οι βασικές διαδρομές σε ό,τι αφορά τους ενεργειακούς πόρους. Στη Βόρεια Ελλάδα, ο FSRU στην Αλεξανδρούπολη, είναι κομβικός, περνάει 25% του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η προσπάθεια που έχει γίνει μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία για ενεργειακή διαφοροποίηση ανέδειξε το συγκριτικό πλεονέκτημα της Μακεδονίας, διότι αναπτύχθηκαν όλες οι εναλλακτικές μορφές. Να εξάρω το γεγονός ότι σήμερα έχουμε καταφέρει το ενεργειακό μας μείγμα να είναι περισσότερο από 50% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεράστιας σημασίας για τη βιωσιμότητα και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών μας πόρων. Και άρα, αυτή τη στιγμή, μπορούμε να επαιρόμεθα ότι η Μακεδονία έχει καταστεί πράγματι ένας εξαιρετικά σημαντικός ενεργειακός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και συνολικά» είπε ο κ.Γεραπετρίτης.

Αναφερόμενος στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης είπε ότι βρίσκονται σε τροχιά πολύ μεγάλης ανάπτυξης, διασυνδέονται και σιδηροδρομικά και οδικά με τους μεγάλους άξονες, ενώ αναφέρθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο αναπτύσσεται.

«Ο συνδυασμός μεταφορών, ενεργειακών πόρων, ψηφιακών δεδομένων είναι κάτι, το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο για τη Μακεδονία, τη Βόρεια Ελλάδα και τη χώρα» είπε.

Τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ταυτόχρονη τροχιά ανάπτυξης, μέσα σε έναν ενάρετο δημοσιονομικό κύκλο.

«Δεν πρόκειται η Ελλάδα να διακινδυνεύσει ποτέ την οικονομική της βιωσιμότητα για να έχουμε εφήμερα οφέλη. Και στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό το να υπάρχει μια υπεύθυνη κυβέρνηση και να υπάρχει και πολιτική σταθερότητα» είπε ο κ.Γεραπετρίτης.

Και κατέληξε:

«Η εξωστρέφεια είναι στην πραγματικότητα η πύλη της Ελλάδας και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αν κάτι εγγυάται το οικονομικό μέλλον της χώρας είναι η εξωστρέφειά της. Διότι, η εξωστρέφεια της Ελλάδας δεν είναι κάτι σημερινό, ανατρέχει στους αιώνες. Και σήμερα είναι η στιγμή, με τόσες προκλήσεις που αναπτύσσονται στον κόσμο, εμείς να βγούμε από αυτόν τον κυκεώνα πιο δυνατοί, πιο εξωστρεφείς, με μεγαλύτερη και ισχυρότερη οικονομία, με μεγαλύτερο διεθνές αποτύπωμα».

Κ.Δ. Μελισσόπουλος

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.