Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Κύπριο ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο.
Σε ανάρτησή του ο Έλληνας ΥΠΕΞ ανέφερε ότι τα θέματα που συζήτησαν ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, θέματα περιφερειακής συνεργασίας και η χθεσινή επίσκεψη του στο Κάιρο για την υπόθεση της Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά.
Η ανάρτηση του κ. Γεραπετρίτη:
📞 επικοινωνία ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ 🇨🇾 Κ. Κόμπο @ckombos. Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, για θέματα περιφερειακής συνεργασίας και για την χθεσινή επίσκεψη του 🇬🇷 ΥΠΕΞ στο Κάιρο για την υπόθεση της Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. pic.twitter.com/IWqm2SXF02
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 5, 2025
