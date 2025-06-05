Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Κύπριο ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο.

Σε ανάρτησή του ο Έλληνας ΥΠΕΞ ανέφερε ότι τα θέματα που συζήτησαν ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, θέματα περιφερειακής συνεργασίας και η χθεσινή επίσκεψη του στο Κάιρο για την υπόθεση της Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά.

Η ανάρτηση του κ. Γεραπετρίτη:

📞 επικοινωνία ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ 🇨🇾 Κ. Κόμπο @ckombos. Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, για θέματα περιφερειακής συνεργασίας και για την χθεσινή επίσκεψη του 🇬🇷 ΥΠΕΞ στο Κάιρο για την υπόθεση της Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. pic.twitter.com/IWqm2SXF02

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 5, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.