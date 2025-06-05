Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επικοινωνία Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Κύπριο ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο, για Κυπριακό και μονή Σινά

Σε ανάρτησή του ο Έλληνας ΥΠΕΞ ανέφερε ότι τα θέματα που συζήτησαν ήταν οι εξελίξεις στο Κυπριακό και η χθεσινή επίσκεψη του στο Κάιρο

ΥΠΕΞ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Κύπριο ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο.

Σε ανάρτησή του ο Έλληνας ΥΠΕΞ ανέφερε ότι τα θέματα που συζήτησαν ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, θέματα περιφερειακής συνεργασίας και η χθεσινή επίσκεψη του στο Κάιρο για την υπόθεση της Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά.

Η ανάρτηση του κ. Γεραπετρίτη:

📞 επικοινωνία ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ 🇨🇾 Κ. Κόμπο @ckombos. Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, για θέματα περιφερειακής συνεργασίας και για την χθεσινή επίσκεψη του 🇬🇷 ΥΠΕΞ στο Κάιρο για την υπόθεση της Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. pic.twitter.com/IWqm2SXF02

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης τηλεφωνική επικοινωνία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark