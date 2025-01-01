Από σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2025, η Ελλάδα αναλαμβάνει, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, τη θέση μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε μήνυμά του για την έναρξη της θητείας της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα καθίσταται, στην πράξη, συμπαραγωγός της διεθνούς πολιτικής για την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας με ουσιαστικό λόγο, ρόλο και ευθύνη στις παγκόσμιες εξελίξεις», σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών.

«Προσηλωμένη στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής αρχών και αξιών και το Διεθνές Δίκαιο, η Ελλάδα προσβλέπει να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας, να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης και να συμβάλλει στην αποκατάσταση της αληθούς έννοιας της επιταγής για την ειρηνική επίλυση των διαφορών».

«Με στόχο την προάσπιση του σκοπού του Οργανισμού, να ενώσει δηλαδή όλα τα έθνη του κόσμου, ώστε να εργαστούν για την ειρήνη, θα προβούμε κατά τη διετή θητεία μας, σε διμερείς και πολυμερείς συνέργειες με όλα τα κράτη των Ηνωμένων Εθνών προωθώντας την πολυμερή διπλωματία και τις Αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», καταλήγει.

