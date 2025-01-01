Στη δοξολογία «επί τη Ενάρξει του Νέου Έτους» στη Μητρόπολη Αθηνών παρευρέθη η πολιτειακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας

H πολιτειακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας παρευρέθη το πρωί της Τετάρτης στη δοξολογία «επί τη Ενάρξει του Νέου Έτους» στη Μητρόπολη Αττικής, χοροστατούντος του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου. Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Τη Βουλή εκπροσώπησε ο α΄ αντιπρόεδρος, Γιάννης Πλακιωτάκης, καθώς ο πρόεδρος του σώματος, Κωνσταντίνος Τασούλας, διαγνώστηκε με κορωνοϊό. Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για την καθιερωμένη ανταλλαγή ευχών με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

