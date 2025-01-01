Ν. Δένδιας: Το 2025 η Ελλάδα θα είναι πιο δυνατή - Δημιουργούμε τις πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της πατρίδας μας

To 2025 η Ελλάδα θα είναι πιο δυνατή. Με αυτοπεποίθηση και εθνική ομοψυχία, δημιουργούμε τις πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της πατρίδας μας. Αυτό τόνισε με ανάρτησή στο "Χ" ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Πολλές ευχές για δημιουργικό 2025 σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και ειδικά στους πολίτες της Β3 Εκλογικής Περιφέρειας του Νότιου Τομέα της Αθήνας. Ευτυχισμένη Νέα Χρονιά, με υγεία και προκοπή!» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

