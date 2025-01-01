Αλλαγή του χρόνου στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέα Νικολακόπουλο και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο.

Την Πολιτική και Φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας υποδέχθηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Ιωάννης Σκούρας, ενώ στη συνέχεια ο κ. Υπουργός, απηύθυνε μέσω ασυρμάτου τις ευχές σε αστυνομικούς που υποδέχτηκαν το 2025 εν ώρα υπηρεσίας:

«Σας εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά.

Να είστε υγιείς, δυνατοί, ευτυχισμένοι, εσείς και οι οικογένειές σας.

Σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί τις ώρες αυτές, που όλοι οι Έλληνες και όλος ο πλανήτης γιορτάζει την είσοδο του νέου χρόνου, εσείς εργάζεστε.

Γι’ αυτό αξίζετε ένα μεγάλο έπαινο, αξίζετε την ευγνωμοσύνη μας και να είστε βέβαιοι ότι θα σας την ανταποδίδουμε συνέχεια, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σας εύχομαι υγεία, δύναμη, ευτυχία. Να είστε όλοι και όλες καλά.»

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ευχόμενος στους αστυνομικούς:

«Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, καλή χρονιά.

Να έχετε υγεία, δύναμη, ευτυχία, εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι.

Σας ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό που κάνετε και απόψε, που υπηρετείτε και προστατεύετε την ελληνική πολιτεία, την ελληνική κοινωνία.

Το λειτούργημά σας είναι σημαντικό και σας είμαστε ευγνώμονες.

Έχετε την αμέριστη συμπαράστασή μας, τη σκέψη μας και την αγάπη μας.

Καλό υπόλοιπο στη βάρδιά σας, ευχές για ένα ευτυχισμένο χρόνο.»

