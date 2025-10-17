Το σκάφος Odyssey, όπου είχε βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας λίγο μετά την τραγωδία στο Μάτι, έφερε στη μνήμη του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τον τίτλο του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, «Ιθάκη».

Αναφερόμενος σε «γκάφα» και χαρακτηρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα «φίλο μου», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι ο τίτλος του βιβλίου «ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, τη μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του… τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος».

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε με νέα προτροπή προς τον «φίλο του» και συγγραφέα του βιβλίου να αλλάξει τον τίτλο, «για να προλάβει τυχόν συνειρμούς», όπως έγραψε χαρακτηριστικά, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες του κ. Τσίπρα από εκείνες τις διακοπές.

Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο @atsipras . Η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως «Ιθάκη» ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του…τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο… pic.twitter.com/EulCLAqAka — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 17, 2025

