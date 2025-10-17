Καιρίδης για Βελόπουλο: Δεν είναι Ελληνική Λύση, είναι γερμανική λύση

Στην έντονη αντιπαράθεση που είχε στη Βουλή με τον Κυριάκο Βελόπουλο και τις απαράδεκτες εκφράσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, σε συνέντευξή του το βράδυ της Πέμπτης. Όπως ανέφερε ο «πατριωτισμός είναι στις πράξεις και όχι στα κούφια λόγια», ενώ εξέφρασε την ενόχλησή του για το γεγονός πως έχει τα χρήματά του στη Γερμανία. «Δεν είναι Ελληνική Λύση είναι... ''γερμανική'' λύση», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Αρχικά, ο κ. Καιρίδης μιλώντας στο Action 24 ανέφερε για τον κ. Βελόπουλο: «Το τελευταίο που θέλω και το τελευταίο που χρειάζεται ο τόπος είναι μια αντιδικία με τον βούρκο. Εγώ μιλάω τελείως πολιτικά και απέναντι σε έναν πατριδοκάπηλο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος μονίμως μας μέμφεται ότι δεν είμαστε πατριώτες και αφού είπε ότι είπε επί ώρα αυτό το υβρεολόγιο, τον ρώτησα γιατί έχει τα λεφτά του έξω. Θεωρώ ότι είναι ένα πολιτικό ερώτημα, στο οποίο πρέπει να δώσει μια απάντηση και να μην υπεκφεύγει. Κανείς δεν λέει ότι είναι παράνομα τα λεφτά ή προϊόν κλοπής. Κανείς δεν λέει ότι είναι παράνομο να έχεις λεφτά στο εξωτερικό. Δεν ήταν αυτή η κατηγόρια και προσπαθεί να ξεφύγει».

«Δεν μπορεί να είσαι πατριώτης, να λέγεσαι Ελληνική Λύση και να είσαι γερμανική λύση στο πρόβλημα των τραπεζών, της ρευστότητας, της οικονομίας. Οι ελληνικές τράπεζες θέλουν καταθέσεις, χρειάζονται τα χρήματα όλων για να γίνονται επενδύσεις. Η Ελληνική Λύση έχει κατηγορηθεί για ρωσική λύση στο παρελθόν, εγώ δεν θα μπω σε αυτό. Με αυτά που έκανε σήμερα ο κ. Βελόπουλος δεν είναι λύση, είναι πρόβλημα και σίγουρα ελληνικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τον κοινοβουλευτισμό μας, σε μια τόσο σοβαρή συζήτηση, όπως είναι για την εξωτερική πολιτική, να ακούγονται αυτά τα τερατώδη, όνο εναντίον εμού, εναντίον όλων των συναδέρφων που ήταν στην αίθουσα», συνέχισε.

«Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται τα λεφτά μας, ο πατριωτισμός είναι στις πράξεις και όχι στα κούφια λόγια. Η Γερμανία έχει πολλές καταθέσεις», επισήμανε.

«Ένας πολιτικός αρχηγός που δεν απαντάει στο ερώτημα, που προκύπτει από το πόθεν έσχες του, δεν προκύπτει γιατί έκανα κάποια έρευνα ιδιαίτερη, και να λέει ότι είναι της γυναίκας μου και να κρύβεται πίσω από την γυναίκα του… Ερωτώ, μας μέμφεται ότι δεν έχουμε πείσει τους Γερμανούς να μας υποστηρίξουν έναντι της Τουρκίας. Ο ίδιος έχει πείσει τη γυναίκα του; Δεν κρυβόμαστε πίσω ούτε από γυναίκες, ούτε από παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο αλλά λεφτά που κατά τη δήλωσή του έχουν βγει στην Ελλάδα, φορολογήθηκαν στην Ελλάδα, προέκυψαν από τους Έλληνες καταναλωτές και πελάτες του και μπράβο του που είναι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας. Εγώ τιμώ την επιχειρηματικότητα, αλλά την ξεχωρίζω από το χρηματικό και πολιτικό εμπόριο. Έχω μια φυσική απέχθεια στην πατριδοκαπηλεία και την θεωρώ μεγάλη παθογένεια», επισήμανε.

«Εάν θέλει να είναι λύση και μάλιστα ελληνική, καλό είναι τα λεφτά να είναι εδώ» κατέληξε ο κ. Καιρίδης.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.