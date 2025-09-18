Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: «Εδώ και 3 χρόνια προσπαθώ να κλείσω ραντεβού στο νοσοκομείο Χανίων» - Τι απαντά ο Γεωργιάδης

Σε καταγγελία τηλεθεατή του ΣΚΑΪ πως στο νοσοκομείο Χανίων δεν μπορεί εδώ και 3 χρόνια να κλείσει ραντεβού για ενδοσκόπηση, απάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Πριν από λίγους μήνες είχα ανακοινώσει ένα καινούριο σύστημα με το οποίο θα κλείναμε ραντεβού με ηλεκτρονική πλατφόρμα ή μέσω του 1566 για τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ και τα κέντρα υγείας. Τότε, ο μέσος χρόνος αναμονής για ραντεβού με καρδιολόγο, με παθολόγο, με γαστρεντερολόγο κτλ στα δωρεάν ραντεβού του ΕΟΠΥΥ ήταν 3 μήνες. Με πήγαν και μέχρι τα δικαστήρια για να ακυρώσουν την απόφασή μου. Όλα πήγαν καλά, εφαρμόζεται η απόφασή μου, κερδίσαμε και το δικαστήριο».

«Σήμερα, μέσω της πλατφόρμας 1566, εκεί που περίμενες 3 μήνες για ραντεβού, περιμένεις 3 μέρες. Από 1η Οκτωβρίου αλλάζει όλο το σύστημα ραντεβού με όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Σήμερα για να κλείσει ραντεβού ο κύριος, είτε είχε πάρει σε κάποιο τετραψήφιο που έχει το νοσοκομείο, είτε έχει πάρει στο ίδιο το νοσοκομείο τηλέφωνο. Μέσος χρόνος αναμονής 3-4 και 5 μήνες. Από 1η Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyHealth app θα βρίσκονται και τα 127 νοσοκομεία της χώρας, όλοι οι γιατροί κι όλα τα διαγνωστικά όλων των νοσοκομείων. Αν δεν αρέσει σε κάποιον η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο 1566 δωρεάν και να ζητήσει από κει ραντεβού. Από 1η Οκτωβρίου τα συνολικά ραντεβού της χώρας θα είναι στα 10 εκατομμύρια. Από κει που δεν έβρισκες ραντεβού μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, από 1η Οκτωβρίου μετά από 24 χρόνια θα βρίσκεις επιτέλους εύκολα ραντεβού σε γιατρό στο νοσοκομείο», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Απευθυνόμενος στον κύριο που έκανε την καταγγελία, ο υπουργός τόνισε: «Έχεις δίκιο, δουλέψαμε πολλούς μήνες, έχουμε βρει λύση στο πρόβλημά σου. Από 1η Οκτωβρίου όλα αυτά τελειώνουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.