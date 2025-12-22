Την πιθανότητα καθόδου της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική, σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πως «δημοκρατία έχουμε και όποιος θέλει να κάνει κόμμα μπορεί να κάνει κόμμα».

«Η κ. Καρυστιανού πρέπει η ίδια να πάρει σοβαρά τον εαυτό της. Τι εννοώ με αυτό; Βγαίνει τη Δευτέρα λέει θα κάνει κόμμα, βγαίνει την Τρίτη λέει με παρεξήγησαν, Τετάρτη λέει τελικά θα κάνω κόμμα, Πέμπτη λέει δεν θα κάνει ακριβώς κόμμα, Παρασκευή λέει θα κάνει τελικά κόμμα. Αν θέλει να κάνει κόμμα, δικαίωμά της αναφαίρετο», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ προανήγγειλε και νέα εφαρμογή για την αναμονή στα νοσοκομεία.

Μετά τις γιορτές, δεδομένου και ότι το «βραχιολάκι» έχει μπει πια σε πολλά νοσοκομεία, θα πραγματοποιηθεί μια συνέντευξη Τύπου όπου θα γίνει real time σύνδεση με όλα τα Επείγοντα σε κάθε νοσοκομείο, για να διαπιστωθεί ο πραγματικός χρόνος αναμονής, όπως ενημέρωσε στην αρχή της συνέντευξής του.

«Πιστεύω το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο θα ανοίξουμε μια εφαρμογή στα κινητά μέσω του MyHealthApp, όπου θα μπορείς να μπαίνεις να βλέπεις ακριβώς πριν ξεκινήσεις να πας σε νοσοκομείο πόση αναμονή θα έχεις. Έτσι θα μπορούμε να ρυθμίσουμε σε μεγάλο βαθμό τη ροή των ασθενών», ανέφερε χαρακτηριστικά και ενημέρωσε πως σήμερα το πρωί παρέλαβε τα πρώτα έργα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Ερυθρού Σταυρού. «Μόλις τελειώσουν τα έργα, ο Ερυθρός Σταυρός θα είναι ένα παλάτι», όπως είπε.

Αναφερθείς στην παρουσία του στις ΗΠΑ, ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε πως ο ίδιος επισκέφτηκε πολλά μεγάλα νοσοκομεία, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που παρατήρησε ράντζα στους διαδρόμους. «Οι ίδιοι μού έλεγαν πως όλα τα επείγοντα έχουν ράντζα, τους φάνηκε και περίεργο που τους ρώτησα. Καμιά φορά αισθάνομαι ότι στην Ελλάδα έχουμε τέτοια αδημονία να βρούμε κάτι αρνητικό. Είναι αδύνατον στα Επείγοντα να μην υπάρχουν ράντζα, γιατί μια μέρα μπορεί να έχεις 50 προσερχόμενους, κάποια άλλη μέρα 500 προσερχόμενους», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο υπουργός δεν παρέλειψε να μιλήσει τόσο για τη μεγάλη συνεργασία με το Memorial (MSK) που επεκτείνεται μέσω του «Σταύρος Νιάρχος», όσο και για Mount Sinai Hospital των ΗΠΑ το οποίο έχει αναπτύξει έναν αλγόριθμο Τεχνητής Νοημοσύνης για κλινική χρήση. «Νομίζω έχει ενδιαφέρον για το πώς θα μπορούσαμε να εξελίξουμε την τεχνογνωσία», σχολίασε. Κάνοντας, μάλιστα, ειδική μνεία στον Ντόναλντ Τραμπ, επισήμανε πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει φέρει μια πίεση στις φαρμακευτικές εταιρείες για μείωση των τιμών.

«Η Κωνσταντοπούλου τσακώνεται μέχρι και με τον καφετζή που φέρνει το νερό»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την πολιτική επικαιρότητα, με τον κ. Γεωργιάδη να τοποθετείται μεταξύ άλλων και για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι η ίδια «δεν καταλαβαίνει από Χριστούγεννα και γιορτές, δεν νομίζω πως επηρεάζεται από τέτοια ταπεινά πράγματα».

«Δεν έχω καμία κόντρα με την κ. Κωνσταντοπούλου. Μου είναι σχεδόν αδιάφορο πια και είναι και πολύ κουραστική. Η ίδια είναι σε μια μεγάλη ψυχολογική πίεση. Πιστεύω ότι το κυριότερό της πρόβλημα είναι το ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού, όχι τόσο το κόμμα Τσίπρα. Αντιλαμβάνεται ότι με κόμμα Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα όλη της η δημοσκοπική ευφορία μπορεί να πάει περίπατο κι αυτό της έχει φέρει εκνευρισμό πολύ μεγάλο. Συμπεριφέρεται με τρόπο από χυδαίο έως πολύ χυδαίο», όπως είπε κάνοντας λόγο για μια εικόνα παρακμής.

«Με δηλητήριο και τοξικότητα δηλητηριάζει την ελληνική κοινωνία. Καταλαβαίνω πάρα πολλοί την επικροτούν, τα έχουμε ξαναδεί αυτά στην Ελλάδα με σεισάχθεια και κλαίγανε μετά όμως έξω από τις τράπεζες. Δεν είναι μαγκιά να είσαι χυδαίος, ούτε κανένα αποτέλεσμα παράγει, ούτε καμιά διαφθορά καταπολεμάει. Το να ξεφύγεις είναι κάτι που μπορεί να συμβεί - κι εγώ έχω ξεφύγει. Η Κωνσταντοπούλου με το που μπαίνει στη Βουλή τσακώνεται με μένα, τη Συρεγγέλα, τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον Λαμπρούλη του ΚΚΕ, την Όλγα Γεροβασίλη, τον Μηταράκη, με τον καφετζή που φέρνει το νερό, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τσακώνεται».

«Ο Πλακιάς κατηγορεί τον Σύλλογο Τεμπών για κακοδιαχείριση»

Κληθείς να σχολιάσει και την τελευταία εξέλιξη με την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών, ο υπουργός ενημέρωσε πως αν κάποιος κάνει ανώνυμη καταγγελία στην ΑΑΔΕ, τότε η ΑΑΔΕ κάνει υποχρεωτικά έλεγχο.

«Εδώ έχουμε ένα κύριο Πλακιά που έχει κάνει 15 αναρτήσεις και κατηγορεί τον Σύλλογο Τεμπών για κακοδιαχείριση. Είναι απίθανο κάποιος να έλεγξε το tweet και να είπε "πάω να ελέγξω τι λέει"; Δηλαδή αυτό σημαίνει κυνηγάει η κυβέρνηση την Καρυστιανού; Ας τα βρει με τον Πλακιά. Από κει και πέρα, δεν κατάλαβα, εξαιρείται κανείς από τον νόμο στην Ελλάδα;»

