ΠΑΣΟΚ: Η βελόνα δεν κουνιέται... αλλά το εσωτερικό κινείται - Τα καλέσματα που συζητήθηκαν

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σε μια προσπάθεια αναστροφής του κλίματος στην Αττική, που είναι μια δύσκολη περιοχή για το ΠΑΣΟΚ όπως φάνηκε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις αλλά όπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά περιοδείες και στο Λεκανοπέδιο, με την αρχή να γίνεται σήμερα με την παρουσία του στο Μοσχάτο όπου θα μιλήσει το απόγευμα σε φίλους και στελέχη του Κινήματος στην πλατεία Μεταμορφώσεως.

Το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με δημοσιογράφους που καλύπτουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην «Τράτα» για χαλαρή συζήτηση και ανταλλαγή ευχών ενόψει των εορτών, ένα κάλεσμα που αναμένεται με ενδιαφέρον καθώς οι πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα θα είναι έντονες και οι απορίες των δημοσιογράφων για τις επόμενες κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται να διατυπωθούν στον Νίκο Ανδρουλάκη, με την ελπίδα η χαλαρή διάθεση να φέρει ειδήσεις.

Τετ α τετ Παπανδρέου- Δούκα- Σαχινίδη

Την ίδια ώρα, άλλα καλέσματα συζητούνται έντονα πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη τις τελευταίες ημέρες. Η παρέα της Πέμπτης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας συγκέντρωσε τα βλέμματα, αφού ανάμεσα στους παριστάμενους ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε και την πρόσκληση, ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας αλλά και ο πρώην υπουργός οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης.

Μπορεί η παρέα να μην ήταν αμιγώς πολιτική αφού συμμετείχαν και άλλα άτομα, ανάμεσα τους και η κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Μαργαρίτα Παπανδρέου, μοιραία όμως η συνάντηση των τριών έφερε την κουβέντα στις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά και στις επόμενες κινήσεις στο δρόμο προς το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Όταν έγινε γνωστό το δείπνο των τριών τα τηλέφωνα πήραν «φωτιά», με άλλους να διακρίνουν συνέχεια της στήριξης του πρώην πρωθυπουργού στην πλευρά Δούκα και άλλους να βλέπουν αγωνία από την πλευρά του δημάρχου Αθηναίων στο δρόμο προς το συνέδριο για την ανάδειξη συμμάχων, με δεδομένο ότι η συμμαχία των τελευταίων εσωκομματικών εκλογών με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη που τον στήριξε με τον εσωκομματικό μηχανισμό οδηγήθηκε σε «διαζύγιο» λόγω διάστασης απόψεων για διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα.

Μια μέρα μετά, την προηγούμενη Παρασκευή ο Γιώργος Παπανδρέου βρέθηκε στο Κολωνάκι ανάμεσα σε συντρόφισσες του κόμματος. Η είδηση έγινε γνωστή από την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού.

«Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτή την όμορφη συνάντηση που διοργάνωσαν απόψε γυναίκες, φίλες και συντρόφισσες.

Μια βραδιά γεμάτη ανταλλαγή ευχών για τις γιορτές και ουσιαστική συζήτηση για όλα όσα μας απασχολούν σήμερα — κοινωνικά και πολιτικά θέματα που μας ενώνουν και μας κινητοποιούν. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του Γιώργου Παπανδρέου:

Στα πασοκικά πηγαδάκια σχολιάστηκε ότι οι περισσότερες από τις κυρίες στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές είχαν στηρίξει την υποψηφιότητα Χάρη Δούκα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην παρέα βρέθηκε και η σύζυγος του Δημάρχου Αθηναίων Γιωργία Πολυτάνου.

Πηγή: skai.gr

