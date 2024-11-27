του Γιάννη Ανυφαντή

«Πλησιάζουν τα 2.000 τα κλεισμένα απογευματινά χειρουργεία για τις επόμενες δύο εβδομάδες», όπως ενημέρωσε το σώμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στη μεγάλη ζήτηση και ενδιαφέρον που εμφανίζουν οι ασθενείς για τα απογευματινά δωρεάν χειρουργεία που εκκινούν από αύριο.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα για το νοσοκομείο Χαλκιδικής, κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν στήριξε το μέτρο των απογευματινών χειρουργείων στη Βουλή, δηλώνοντας «παρών».

«Η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Ωραία τα μεγάλα λόγια, αλλά θέλω να επισημαίνουμε τι κάνει ο καθένας εδώ μέσα!». «Θέλετε νέο υγειονομικό χάρτη, προκαλώ τον κ. Ανδρουλάκη να τον παρουσιάσει», ανέφερε.

«Ιδιαίτερη αναφορά, έκανε ο υπουργός στην έλλειψη ακτινολόγων και στην χώρα μας, λέγοντας ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, καθώς το αργότερο μέσα τους επόμενους τρεις μήνες, θα μπορεί να αναρτώνται στην κεντρική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ ,τα αποτελέσματα κάθε μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, είτε δημόσιου, είτε ιδιωτικού νοσοκομείου. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης, εκτίμησε ότι με το μέτρο αυτό θα μειώσει τουλάχιστον κατά μία ώρα τον χρόνο αναμονής στις εφημερίες. «Πρόκειται για μια ακόμη μεγάλη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη», κατέληξε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

