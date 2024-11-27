Στον Άρειο Πάγο βρέθηκε το πρωί ο Στέφανος Κασσελάκης, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του «Κίνημα Δημοκρατίας».

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ο ουραγός της Ευρώπης, το "μαύρο πρόβατο" και η πιο φτωχή χώρα. Τα επόμενα 50 χρόνια πρέπει να είμαστε αλλιώς κι αν δεν κάνουμε την πολιτική αλλαγή, δεν πρόκειται να αλλάξουμε αυτήν την πορεία. Η τελευταία θέση στην Ευρώπη, οι τελευταίες θέσεις στους δείκτες, η τελευταία θέση στην αξιοπρέπεια αυτού του λαού δεν είναι το πεπρωμένο μας», δήλωσε έξω από το δικαστικό μέγαρο ο κ. Κασσελάκης.

«Είναι στα χέρια μας να αλλάξουμε τη ζωή μας, αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να γίνουν τεράστιες τομές θεσμικές κι επίσης να αλλάξει η κουλτούρα στην πολιτική στην πατρίδα μας», προσέθεσε.

Τον κ. Κασσελάκη συνόδευσαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, βουλευτές όπως ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης και η Γιώτα Πούλου, αλλά και ο αγωνιστής του Πολυτεχνείου, Σωτήρης Τσιακμάκης.

Ο Στέφανος Κασσελάκης τοποθέτησε το κόμμα του στην Κεντροαριστερά χαρακτηρίζοντάς το ένα κόμμα βαθιά συμμετοχικό και δημοκρατικό, το οποίο μπορεί να εκπροσωπήσει τις αξίες της Αριστεράς και να είναι αντάξιο των αγώνων που η Αριστερά έχει ως λάβαρό της, όπως το Πολυτεχνείο, και η Αντίσταση.

