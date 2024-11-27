Στον Απόστολο Τζιτζικώστα, υποψήφιο επίτροπο για τις μεταφορές και τον τουρισμό, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου παρουσίασε τις προτεραιότητες της Επιτροπής την επόμενη πενταετία, ζητώντας την ψήφο εμπιστοσύνης των ευρωβουλευτών.

Αναφερόμενη στην «καθαρή» και «ανταγωνιστική» οικονομία, η φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την ικανοποίησή της που σε αυτό θα συμβάλει και ο Έλληνας επίτροπος με το χαρτοφυλάκιο που του ανατίθεται.

«Ο Απόστολος Τζιτζικώστας θα είναι υπεύθυνος για τις μεταφορές και τον τουρισμό. Η τεράστια εμπειρία του από τις ευρωπαϊκές περιφέρειες θα είναι ανεκτίμητη για την ανάπτυξη της συνδεσιμότητας».

Η Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε επίσης ότι αποφάσισε να συγκαλέσει στρατηγικό διάλογο για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη.

«Ο διάλογος και η συνέχειά του θα είναι υπό την ηγεσία μου. Θα συγκεντρώσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους γύρω από το τραπέζι, να ακούσουμε ο ένας τον άλλον και να σχεδιάσουμε λύσεις μαζί, καθώς αυτή η βιομηχανία περνά από μια βαθιά και αποδιοργανωτική μετάβαση. Η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης είναι ευρωπαϊκή υπερηφάνεια. Εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από αυτήν. Και μαζί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το μέλλον των αυτοκινήτων θα συνεχίσει να φτιάχνεται στην Ευρώπη», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

