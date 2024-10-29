«Πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή με επιστροφή όλων των ομήρων. Διαφορετικά να επιβληθούν ευρωπαϊκές κυρώσεις στο Ισραήλ» δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος συμμετέχει ως τιμώμενος ομιλητής στην εκδήλωση που πραγματοποιείται στην Τύνιδα για τα 40 χρόνια του Αραβικού Ινστιτούτου Επιχειρηματιών (IACE).

«Σημαντικό να καταδικάσουμε την τρομοκρατία και κάθε κράτος που την υποστηρίζει. Αλλά η τρομοκρατία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη δολοφονία χιλιάδων αμάχων, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων παιδιών από ισραηλινές επιχειρήσεις στην Παλαιστίνη» δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

- Η μεσογειακή διάσταση πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο του επανασχεδιασμού της ευρωπαϊκής πολιτικής σε σχέση με τον βιομηχανικό τομέα, τα ενεργειακά, την πράσινη ατζέντα και το μεταναστευτικό.

- Γενικότερα, η Ε.Ε. πρέπει να επαναπροσδιορίσει τις πολιτικές της με το βλέμμα στα επόμενα 10-20 χρόνια. Πρέπει να εξετάσει, πώς μπορεί να ενισχύσει και να ενσωματώσει νέα εργατική δύναμη, να προωθήσει την πολιτική έκδοσης κοινού χρέους και την ενίσχυση της φορολογίας πλούτου.

- Να σταθούμε απέναντι στην ρητορική μίσους κατά των ξένων του Ντόναλντ Τραμπ.

- Χρειαζόμαστε μια μεταναστευτική πολιτική προσανατολισμένη στην ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση. Με νόμιμες οδούς, σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, επιστροφές σε όσους δεν δικαιούνται άσυλο και αντιμετώπιση διακινητών.

- Αν η Ευρώπη θέλει να γίνει πιο παραγωγική, όπως οι ΗΠΑ, πρέπει να εξετάσει πώς μπορεί να ενισχύσει και να ενσωματώσει νέα εργατική δύναμη. Το 80% της διαφοράς σε παραγωγικότητα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, συνδέεται με την αύξηση στο εργατικό δυναμικό της δεύτερης.

- Η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, όπως και το 70% του εμπορίου της Τυνησίας είναι με την ΕΕ. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τον χώρο και την ευελιξία - την στρατηγική αυτονομία - για μια εξωτερική και οικονομική πολιτική που θα μας επιτρέπει να προστατεύουμε και να στηρίζουμε τους λαούς μας, τα συμφέροντά μας και τις οικονομίες μας, σε αυτόν τον νέο πολυπολικό κόσμο πολλαπλών κρίσεων. Και αυτό σημαίνει τη λήψη γενναίων αποφάσεων. Μαζί με τους εταίρους μας όπου είναι δυνατόν. Χωρίς αυτούς και πέρα από αυτούς, όταν είναι απαραίτητο.

- Διανύουμε μια ιστορική μετάβαση σε έναν πολυπολικό κόσμο, όπου ο διεθνής ρόλος των ΗΠΑ είναι ηγετικός, αλλά όχι κυρίαρχος. Πρέπει να αναπτύξουμε μια νέα πολυμερή αρχτεκτονική, τόσο στο χρηματοπιστωτικό πεδίο, όσο και σε αυτό της ασφάλειας. Τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δώσουν προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη και σταθερότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή οδηγούν σε μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο Ουκρανικό λέγοντας: «Στεκόμαστε ενεργά κατά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να χρησιμοποιήσει όλη τη διπλωματική της δύναμη για ειρήνη βάσει του διεθνούς δικαίου στην Ουκρανία».

Για τον πόλεμο στην Παλαιστίνη υπογράμμισε: «Είναι σημαντικό να καταδικάσουμε την τρομοκρατία και κάθε κράτος που την υποστηρίζει. Αλλά η τρομοκρατία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη δολοφονία χιλιάδων αμάχων, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων παιδιών από ισραηλινές επιχειρήσεις στην Παλαιστίνη. Πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή με επιστροφή όλων των ομήρων. Διαφορετικά να επιβληθούν ευρωπαϊκές κυρώσεις στο Ισραήλ».

