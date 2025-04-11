Την κατηγορία περί «συγκάλυψης της αλήθειας» στην υπόθεση των Τεμπών επέστρεψε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος με αιχμή τις αιτιάσεις περί αντισυνταγματικής λειτουργίας της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, επιχειρηματολόγησε περί του αντιθέτου και τους καταλόγισε «υποκρισία».

Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι πίσω από τη στάση που τηρεί η αντιπολίτευση σε αυτή την υπόθεση, βρίσκεται η ουσία που δεν είναι άλλη από την επιθυμία των κομμάτων να αποδεσμευτούν από αυτή την τοξική ιστορία «διότι μετά τον ωκεανό ψέματος ήρθε η ώρα της αλήθειας και σιγά σιγά ο λαός θα τη μάθει την αλήθεια». «Δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγετε την αποκάλυψη της αλήθειας. Και δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγετε την μεγάλη κατηγορία ότι το μόνο που σας ένοιαξε εδώ κι ενάμισυ χρόνο ήταν να συγκαλύψετε την αλήθεια και θα επιστραφεί η κατηγορία», είπε προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης.

Πρόσθεσε ότι η συζήτηση, που διεξήχθη δεν ήταν για τη διαδικασία, όπως υποστήριξαν τα κόμματα, διότι -όπως υπογράμμισε- δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πληρωθούν οι διατάξεις του Συντάγματος και να προχωρήσει την υπόθεση περαιτέρω.

Κατηγόρησε δε, τα κόμματα για ανύπαρκτη θεσμική σοβαρότητα, αφού από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων τους δεν έγινε κατανοητή η στάση τους και αν θα ακολουθήσουν τη θεσμικά προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή «αν θα αποχωρήσουν στη μέση, αν θα φύγουν πριν την ψηφοφορία ή αν θα μείνουν».

Υποστηρίζοντας την καταγγελία του περί "υποκρισίας", ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι αποδεικνύεται αυτή τους η στάση καθώς δεν αξιολόγησαν ποτέ τον ογκώδη φάκελο των στοιχείων που παρέδωσε η Επιτροπή προς τα μέλη της και στον οποίο περιλαμβάνονται χιλιάδες σελίδες μαρτυρικών καταθέσεων.

«Εσείς προφανώς δεν ενδιαφέρεστε για τα στοιχεία που υπάρχουν, ούτε για την έρευνα που έκανε η εισαγγελία, ούτε για το υλικό το οποίο υπάρχει και το οποίο δικαιολογεί απολύτως μια Επιτροπή να πει ότι εφόσον έγινε μια εκτεταμένη έρευνα με τόσα στοιχεία, μπορεί να περαιωθεί διότι ο ρόλος της είναι ρόλος εισαγγελέα. Κι όπως έγραψε κάποιος: Προσπαθούμε να καταλάβουμε όταν ένας εισαγγελέας της τακτικής δικαιοσύνης, ασκεί μια διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης για κάποιον πολίτη, αυτός υβρίζει τους εξεταζόμενους και τους προπηλακίζει; Φαντάζεστε έναν τέτοιο εισαγγελέα; Αλλά εδώ έχουμε τον εισαγγελέα που λέγεται Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, όπου έχει σπεύσει να εκδώσει πόρισμα περί ενοχής και ταυτοχρόνως δεν υπάρχει κατηγορία, λοιδορία, συκοφαντία που να μην έχει απευθυνθεί από αυτούς που θα εξετάσει. Κι αυτό εσείς το λέτε θεσμική διαδικασία;. Και ονομάζεται επίτηδες Προανακριτική, την Επιτροπή ενώ δεν είναι. Είναι Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης με τον ρόλο του εισαγγελέα. Προφανώς δεν θα καταλάβετε ποτέ διότι δεν θέλετε να καταλάβετε.

Είστε μπροστά στην αποκάλυψη μιας τρομερής υποκρισίας, που έτσι κι αλλιώς σας διακατέχει. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από τη δημοσκοπική του κατάρρευση, θέλει να φύγει από τον καταστροφικό εναγκαλισμό της συνομωσιολογίας, που τον διέλυσε ως παράρτημα της κ. Κωνσταντοπούλου. Όμως η υποκρισία σας είναι η εξής: Χρόνια ολόκληρα και εντός του πολιτικού συστήματος και στο λαό, γίνεται μια συζήτηση ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία πορεία αναθεώρησης των συνταγματικών διατάξεων έτσι ώστε η πολιτικοί να έχουν την ίδια ποινική αντιμετώπιση με τους πολίτες. Και ο πρωθυπουργός εδώ, άνοιξε τη διαδικασία. Και τώρα που η Βουλή, με βάση την πρωτοβουλία ενός που κατηγορείται, λέει ότι "εγώ χωρίς να παρακάμψω το Σύνταγμα θέλω να οδηγηθώ ενώπιον των φυσικών δικαστών", που είναι και απαίτηση των πολιτών, εσείς λέτε υποκριτικά "όχι" και αγνοείτε και τον φάκελο και τα στοιχεία και τις μαρτυρικές καταθέσεις. Τα συλλαλητήρια που έγιναν, μεταξύ των άλλων, είχαν και το αίτημα η ποινική μεταχειρίση των πολιτικών, πρέπει να είναι ίδια με τους πολίτες» ανέπτυξε το σκεπτικό του ο κ. Φλωρίδης.

Συνεχίζοντας το "κατηγορητήριο" εναντίον της αντιπολίτευσης, είπε ότι υποκριτικά τα κόμματα υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το Σύνταγμα, διότι το Σύνταγμα προβλέπει αυτά ακριβώς που έγιναν: τη σύσταση της Επιτροπής, την συνεδρίασή της, την παράδοση του υλικού της στην Δικαιοσύνη, όπως το βρήκαν οι ίδιοι οι δικαστές. «Σε τι λοιπόν παραβιάζεται το Σύνταγμα;» διερωτήθηκε ο κ. Φλωρίδης και έθεσε το ερώτημα: «Όταν συστήθηκε η Επιτροπή αξιολόγησε το υλικό και αποφάσισε να εισηγηθεί την παραπομπή και η Ολομέλεια θα αποφασίσει. Υπάρχει Δικαστικό Συμβούλιο που θα πει ότι δεν κλήθηκαν δυο μάρτυρες και γι' αυτό η διαδικασία είναι άκυρη, όταν υπάρχουν χιλιάδες σελίδες μαρτυρικών καταθέσεων; Ποιον κοροϊδεύετε;».

Εξάλλου, ο κ. Φλωρίδης, απάντησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία από το έδρανό της φώναξε προς τον υπουργό ότι η κυβέρνηση δεν δικαιούται να βρίσκεται σήμερα στη Βουλή. «Σύμφωνα με τις μουσουλινικές αντιλήψεις που έχετε, προφανώς δεν δικαιούται να είναι εδώ η κυβέρνηση. Αλλά η Ελλάδα δεν έχει μουσολινικό πολίτευμα, όπως ονειρεύεστε, έχει Δημοκρατία, η οποία προκύπτει από μια κυβέρνηση που νομιμοποιείται στη Βουλή. Αρκετά σας ακούσαμε, αρκετά μας υβρίζετε. Εμείς θα σας απαντάμε πολιτικά» απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

