Προγραμματικό ροκ από το ΠΑΣΟΚ - Απαντήσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης ζητά η Χαριλάου Τρικούπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ επενδύει στο θεσμικό προφίλ του και ολοκληρώνει την εβδομάδα του σκληρού προγραμματικού ροκ με την επίκαιρη ερώτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης και όπως λένε στελέχη της πράσινης παράταξης εξαναγκάζει την Κυβέρνηση να έρθει στη Βουλή να λογοδοτήσει τι έγινε με αυτή τη μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Είχε προηγηθεί συνέντευξη τύπου με τον Κώστα Τσουκαλά και τον Παύλο Γερουλάνο να σταχυολογούν μια προς μια τις χαμένες ευκαιρίες του προγράμματος και να ζητούν εξηγήσεις από την Κυβέρνηση.

Τον τόνο θα δώσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενώ βουλευτές του κόμματος θα αναδείξουν τις κυβερνητικές αστοχίες.

Εθνικά και Άμυνα ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα ψηλά στην ατζέντα της πράσινης παράταξης παραμένουν τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και Άμυνας και με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη υπήρξε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και από τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια του τετ α τετ με τον υπουργό Εξωτερικών συζητήθηκε όλη η βεντάλια των θεμάτων από Ελληνοτουρκικά και Κυπριακό μέχρι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα αλλά και οι ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στη συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης ενημερώθηκε από τη στρατιωτική ηγεσία για τις προτεραιότητες της χώρας στην άμυνα και μετά υπέβαλε ερωτήσεις για θέματα του χαρτοφυλακίου του υπουργού, όπως για το SAFE, για την αμυντική βιομηχανία και το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική αλλά και τον ρόλο της Τουρκίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγο μετά με δηλώσεις του επανέφερε το ζήτημα πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου εξαπολύοντας πυρά προς την κυβέρνηση και ζητώντας ακριβές χρονοδιάγραμμα

«Ο εκάστοτε ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί αλλά οφείλει πάνω απ’ όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Όλοι στον Παύλο Χρηστίδη

Το βράδυ της Τετάρτης στη Δάφνη ο Παύλος Χρηστίδης έκανε τη γιορτή του σε καφέ της περιοχής και ήταν μια ευκαιρία για «πράσινη σύναξη». Πολλοί βουλευτές, στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσαν το παρών. Στα πηγαδάκια βέβαια συζητήθηκε η παρουσία του Μιχάλη Χουρδάκη του ανεξάρτητου βουλευτή που λίγα 24ωρα νωρίτερα αποχώρησε από τους ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ του Στέφανου Κασσελάκη.

Πηγή: skai.gr

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