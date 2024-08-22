Για «τραγική ανεπάρκεια της κυβέρνησης» στη πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών, την οποία προσπαθεί να «μπαλώσει επικοινωνιακά», κάνει λόγο σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός , Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζει ότι ανακοίνωσε μέτρα "που είχαν σχεδιαστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και παραδόθηκαν στην κυβέρνησή του το καλοκαίρι του 2019" και προσθέτει:

"Έτσι, αυτή τη φορά μετά από μια πυρκαγιά που διένυσε 40 χλμ, έκαψε 100.000 στρέμματα και έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ως νέα μέτρα:

- καθαρισμούς δασών,

- διαχειριστικές μελέτες για τα δασικά οικοσυστήματα,

- αντιπυρικές μελέτες,

- ειδικό σχεδιασμό για τις μικτές ζώνες δάσους-κατοικίας, και

- ολοκλήρωση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων.

Όλα αυτά είχαν ήδη σχεδιαστεί το 2019, προβλέπονται στο πόρισμα Goldammer (2019), στη δημόσια πολιτική πρόληψης πυρκαγιών (2019), και στην Εθνική Στρατηγική για τα Δάση (2018), και εάν ενδιαφέρεται ο κ. Μητσοτάκης, μπορούμε να του στείλουμε ολόκληρα τα ΦΕΚ.

Θα τον πληροφορήσουμε επίσης ξανά και για τη διακοπή του προγράμματος πυροπροστασίας με 5.000 εργαζόμενους στην οποία προχώρησε ο τότε υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Χατζηδάκης, το 2019".

Καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι "όλα τα παραπάνω επέλεξε να τα αδρανοποιήσει, κινούμενη καθαρά με βάση το μικροπολιτικό όφελος και με κρυφό σχέδιο την ιδιωτικοποίηση δημόσιων λειτουργιών ακόμα και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων".

Ο κ. Φάμελλος αναφέρεται και στις ελλείψεις των δημοσίων υπηρεσιών λέγοντας: "Χαρακτηριστικό δείγμα προχειρότητας και ανεπάρκειας είναι ότι ακόμα και οι εποχικές προσλήψεις στα Δασαρχεία εγκρίθηκαν τέλη Ιουλίου (!) για να ολοκληρωθούν μέσα στον Αύγουστο (!!!). Παρεμφερής η κατάσταση και στο Πυροσβεστικό Σώμα, όπου οι ελάχιστες και καθυστερημένες προσλήψεις υπολείπονται σημαντικά των κενών, αλλά και στα τεχνικά μέσα της πολιτικής προστασίας όπου η απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης δεν λέει να ξεκολλήσει εδώ και μια διετία από το 1%".

Γενικεύοντας υποστηρίζει: "Με την Αττική να μετρά 600.000 καμένα στρέμματα από το 2021 και με ανυπολόγιστες οικολογικές καταστροφές σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει πια καμιά επικοινωνιακή δικαιολογία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα χθεσινά ‘κατόπιν καταστροφής' μέτρα ανακοινώθηκαν ξεκάθαρα υπό την πίεση του πολιτικού κόστους. Και είναι υποκριτικές αυτές οι εξαγγελίες εφόσον είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη να αδυνατίσει τις δημόσιες υπηρεσίες και την πολιτεία για να ικανοποιεί συμφέροντα λίγων.

Όλα τα υπόλοιπα μετατίθενται βολικά στην ‘ατομική ευθύνη' και στην κλιματική κρίση, για την οποία όμως ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μην προετοιμαστεί επαρκώς και εγκαίρως η χώρα. Κανείς δεν εμπιστεύεται πλέον ούτε τον κ. Μητσοτάκη ούτε την κυβέρνησή του".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.