Η ώρα του Νικήτα Κακλαμάνη για τη θέση του Προέδρου της Βουλής έφτασε, με την εκλογή του «γαλάζιου» βουλευτή στο τρίτο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα να πραγματοποιείται στην Ολομέλεια της Βουλής στις 12.00 το μεσημέρι. Στην ονομαστική φανερή ψηφοφορία, που θα πραγματοποιηθεί με έγερση του κάθε βουλευτή, επιλέγοντας μεταξύ του ονόματος «Νικήτας Κακλαμάνης» που υποδηλώνει το «υπέρ» και του «παρών», αναμένεται να βγει εύκολα «λευκός καπνός», με τον βουλευτή Αθήνας να εκλέγεται 14ος Πρόεδρος της Βουλής, συγκεντρώνοντας την ευρύτατη πλειοψηφία του σώματος, που εκτιμάται πως θα κυμανθεί από 246 έως 248 θετικές ψήφους.

Τα «ΝΑΙ» στον Κακλαμάνη

Εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θετική ήταν η εισήγηση και του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας χθες στη Βουλή, ενώ το πράσινο φως άναψε και το προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με τα δύο κόμματα να αφήνουν αιχμές κατά της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την επιλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα στη θέση του ύπατου πολιτειακού αξιώματος. Στις θετικές ψήφους, πρέπει να προσμετρηθούν οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης (11) αλλά και των Σπαρτιατών (5).

19 «ΥΠΕΡ» από τους ανεξάρτητους

Η εμπειρία του Νικήτα Κακλαμάνη στα κοινοβουλευτικά αλλά και η ισότιμη στάση που κράτησε σε πολλές περιπτώσεις ως Αντιπρόεδρος απέναντι στους βουλευτές της αντιπολίτευσης και τους βουλευτές της παράταξης στην οποία ανήκει, φαίνεται πως εκτιμάται και από τους ανεξάρτητους βουλευτές, καθώς υπέρ της εκλογής του αναμένεται να ψηφίσει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο προερχόμενος από τη «γαλάζια» παράταξη, Μάριος Σαλμάς. Θετική στάση θα κρατήσουν και οι 10 ανεξάρτητοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Αθηνά Λινού, Ευάγγελος Αποστολάκης, Πέτρος Παππάς, Γιάννης Σαρακιώτης, Ράνια Θρασκιά, Θεοδώρα Τζάκρη, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Κυριακή Μάλαμα, Ραλλία Χρηστίδου και Γιώτα Πούλου), ενώ το ίδιο ισχύει και για τους Παύλο Σαράκη, Μπουρχάν Μπαράν, Αρετή Παπαϊωάννου, Μιχάλη Χουρδάκη, Χάρη Κατσιβαρδά, Γιώργο Ασπιώτη και Μιχάλη Γαυγιωτάκη.

Ποιοι επιλέγουν το «παρών»

Με το δεδομένο ότι στις διαδικασίες εκλογής Προέδρου της Βουλής και Προέδρου της Δημοκρατίας δεν υπάρχει η επιλογή της αρνητικής ψήφου, το ΚΚΕ θα μείνει πιστό στην διαχρονική τακτική του σε αντίστοιχες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, δηλώνοντας «παρών». Ίδια θέση θα κρατήσουν και η Νέα Αριστερά – που αποφάσισε χθες ομόφωνα-, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη. «Παρών» εκτιμάται ότι θα δηλώσουν και 4 ανεξάρτητοι βουλευτές – προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες: Γιώργος Μανούσος, Γιάννης Δημητροκάλλης, Διονύσης Βαλτογιάννης, Κώστας Φλώρος.

Η επιλογή Κακλαμάνη

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία το 1990. Από το Φεβρουάριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2019 διετέλεσε Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής, ενώ την περίοδο Ιουλίου 2019 - Ιουλίου 2023 εκτελούσε χρέη Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής. Το 2019 μάλιστα είχε σπάσει όλα τα κοινοβουλευτικά ρεκόρ με 290 ψήφους, ρεκόρ που έμελλε να καταρρίψει εκ νέου τον Μάιο του 2023, συγκεντρώνοντας 296 θετικές γνώμες για μία θέση στο προεδρείο. Παρ΄ ότι στη σημερινή ψηφοφορία, ο νέος Πρόεδρος της Βουλής δεν θα καταφέρει να ξεπεράσει τον εαυτό του, έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη θεωρούν ότι το τρίτο τη τάξει Πολιτειακό αξίωμα του ανήκει δικαιωματικά ως εκ των παλαιότερων μελών του Κοινοβουλίου σε συνδυασμό με την πλούσια εμπειρία του και την άριστη γνώση του Κανονισμού της Βουλής. Αν πάντως επιβεβαιωθεί η εκτίμηση των 246 – 248 θετικών ψήφων, θα έχει συγκεντρώσει ποσοστό ανάλογο με εκείνο του Κωνσταντίνου Τασούλα τον Ιούλιο του 2023 (249 υπέρ), με τον απερχόμενο Πρόεδρο της Βουλής να διατηρεί το ρεκόρ των περισσότερων θετικών ψήφων (283 υπέρ) το 2019.

