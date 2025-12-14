Σκληρή προσωπική επίθεση κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, εξαπέλυσε στην Βουλή κατά την διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας ότι "είναι ντροπή να είναι επικεφαλής του υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας".

Μιλώντας στην Βουλή ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε γενικότερα το θέμα της αξιοπιστίας της Δικαιοσύνης. Είπε μεταξύ άλλων: «Ο κ. Φλωρίδης υλοποιεί το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη που έχει οδηγήσει στην απώλεια της εμπιστοσύνης στην ελληνική Δικαιοσύνης από το 70% και πάνω του ελληνικού λαού. Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει μεροληψία υπέρ των ισχυρών και τους φίλους του καθεστώτος Μητσοτάκη. Μπαζώσατε τα Τέμπη για να κρύψετε τις ευθύνες της κυβέρνησης και μετά μπαζώσατε την έρευνα για να κρύψετε την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Μπορούμε να ξεχάσουμε την εμμονική αντίρρηση του κ. Φλωρίδη στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι; Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το κράτος δικαίου σαν εμπόδιο. Πώς αλλιώς θα μπορέσει το καθεστώς να κρύψει τα ρουσφέτια την μεροληψία, την αδιαφάνεια και τον εκφοβισμό που είναι εργαλεία του. Όμως η κοινωνία έχει δίκιο γιατί η Δικαιοσύνη είναι το οξυγόνο της Δημοκρατίας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε και για το σκάνδαλο των υποκλοπών και για τα όσα αποκαλύπτονται στην δίκη που είναι σε εξέλιξη, ενώ επικαλέστηκε και τις πρόσφατες τοποθετήσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών της ΝΔ. Είπε χαρακτηριστικά: «Για την κρίση της δικαιοσύνης τα λένε οι Κώστας Καραμανλής και Σαμαράς. Δεν τους ακούσατε;».

Συνεχίζοντας υποστήριξε: «Στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτεται ότι το όνομα του κ. Φλωρίδη, αναφέρεται από τον Γιώργο Ξυλούρη τον "Φραπέ", ως το πρόσωπο στο οποίο κατέφυγε ο Μπαμπασίδη και ο Βορίδης για να κυνηγήσουν την κ. Παπανδρέου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι αλήθεια ή δεν είναι; Εκτός εάν κ. Φλωρίδη αμφισβητείτε την Ευρωπαϊκή Δικογραφία ή εάν επικαλεστείτε κι εσείς το δικαίωμα της σιωπής». Kατηγόρησε τον Γιώργο Φλωρίδη λέγοντας ότι «στο πλαίσιο ακραίας χυδαιότητας έφθασε στο σημείο να πει ότι οι αγρότες που κινητοποιούνται από το Κιλκίς δεν είχαν αιτήματα. Και τώρα χαρακτηρίζει γκάγκστερ τους αγρότες που κινητοποιούνται. Μάλλον θα τους μπερδέψατε κ. Φλωρίδη με τα στελέχη της ΝΔ με τους "φραπέδες" με τους "χασάπηδες" με τις τζάκουαρ ή με τους άλλους με τα λαχεία. Πρόσωπο που εκπέμπει τέτοιες άθλιες χυδαιότητες είναι ντροπή να είναι επικεφαλής του υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Γκάγκστερ δεν είναι οι αγρότες που δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις που δικαιούνται ή οι κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει τα κοπάδια τους. Γκαγκστερικές είναι οι πρακτικές όσων λεηλατούν τα τελευταία έξι χρόνια τον ΟΠΕΚΕΠΕ που στήσανε κυκλώματα και επέβαλαν ομερτά μέσα στη Εξεταστική Επιτροπή».

Απαντώντας στην συνέχεια στην τοποθέτηση του Γιώργου Φλωρίδη που μεταξύ άλλων μίλησε και για τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Μιλήσατε για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ: Θα σας πως δύο περιουσιακά μας στοιχεία. Το πρώτο είναι η πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Μας έχετε ξετινάξει όλους και δεν έχετε βρει ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να έχει βάλλει χέρι στο ταμείο. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε όρθιοι και είμαστε εδώ για να σας ξεσκονίζουμε στην αντιπολίτευση και να αποκαλύπτουμε τα σκάνδαλα και την διαφθορά που πάτε να κουκουλώσετε. Ρωτήσαμε ποιες είναι οι γκαγκστερικές πρακτικές (που αναφέρει η δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας); Είναι οι πρακτικές όσων λεηλάτησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία έξι χρόνια με την βούλα της ΝΔ και τις πλάτες του κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι γκαγκστερικές αυτές οι πρακτικές;».

Απάντησε και στις αιτιάσεις κατά των αγροτών λέγοντας: «είναι απαράδεκτο να είστε εσείς στο υπουργείο Δικαιοσύνης και να βάλλετε κατά των κινητοποιήσεων των αγροτών. Ποιος βλάπτει τις τοπικές οικονομίες; Οι κινητοποιήσεις των αγροτών ή η ερημοποίηση της υπαίθρου; Ποιος βλάπτει τις άλλες κοινωνικές ομάδες; Οι αγρότες που αγωνίζονται για να γίνει κάθαρση και για ποιοτικά και φθηνά προϊόντα ή ο κ. Μητσοτάκης; Γκαγκστερικές είναι οι πρακτικές όσων έκλεψαν τους τίμιους αγρότες με τις πλάτες της ΝΔ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

