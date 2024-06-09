Στο 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον κ. Μητσοτάκη περίμεναν στο εκλογικό κέντρο ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης, ο δήμαρχος της Κηφισιάς και αρκετοί ψηφοφόροι.

«Με το δεξί» σχολίασε με χιούμορ ο Πρωθυπουργός λίγο πριν ρίξει τον φάκελο στην κάλπη.

Αμέσως μετά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε:« Ψηφίζουμε για μία ισχυρή Ελλάδα σε μία ισχυρή Ευρώπη. Οι εκλογές είναι μία γιορτή της Δημοκρατίας και όσο μεγαλύτερη συμμετοχή έχουμε, τόσο ισχυροποιούμε την ίδια μας τη Δημοκρατία. Οι ευρωεκλογές έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, τα επόμενα πέντε χρόνια θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη και είναι σημαντικό να υπάρχει ισχυρή ελληνική φωνή, ισχυρή ελληνική εκπροσώπηση στο ευρωκοινοβούλιο, έτσι ώστε ώς Ελλάδα να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε από την Ευρώπη όσο περισσότερα μπορούμε.

Από εκεί και πέρα, σεβόμαστε και τιμούμε τους πολίτες που προσέρχονται σε αυτή την όμορφη, ανοικτή, δημοκρατική διαδικασία για να προσφέρουν τη δική τους ετυμηγορία».

Πηγή: skai.gr

