Σαράντα οκτώ ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες των Ευρωεκλογών, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης καλεί του πολίτες να συμμετάσχουν και να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής για τη προοδευτική κατεύθυνση της χώρας.
Στη δήλωση του υπογραμμίζει: «Οι εκλογές της Κυριακής είναι κρίσιμες για το μέλλον της Ευρώπης. Η συμμετοχή μας σ' αυτές είναι πράξη ατομικής ευθύνης για το μέλλον της χώρας μας. Είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση της προοδευτικής κατεύθυνσης της Ευρώπης. Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συμβάλλει σε ένα ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό ανάχωμα στην επίθεση της ακροδεξιάς».
