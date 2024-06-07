Σαράντα οκτώ ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες των Ευρωεκλογών, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης καλεί του πολίτες να συμμετάσχουν και να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής για τη προοδευτική κατεύθυνση της χώρας.

Στη δήλωση του υπογραμμίζει: «Οι εκλογές της Κυριακής είναι κρίσιμες για το μέλλον της Ευρώπης. Η συμμετοχή μας σ' αυτές είναι πράξη ατομικής ευθύνης για το μέλλον της χώρας μας. Είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση της προοδευτικής κατεύθυνσης της Ευρώπης. Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συμβάλλει σε ένα ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό ανάχωμα στην επίθεση της ακροδεξιάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

