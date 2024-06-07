«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης ξεχνά ότι αυτές τις μαύρες σελίδες της χρεοκοπίας και της κρίσης, που δήθεν του τις θυμίζει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με όσα προτείνει για τη στήριξη του λαού, τις έγραψαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ και προστίθεται:

«Τα κόμματα που αργότερα δεν είχαν κανέναν ενδοιασμό να ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα για τα δεινά που τα ίδια προκάλεσαν στον ελληνικό λαό.

Ας σταματήσει κάπου εδώ η κυβέρνηση της ΝΔ τη διαστρέβλωση της πρόσφατης πολιτικής ιστορίας, αλλά και της πραγματικότητας που βιώνουν οι πολίτες της χώρας μας.

Η Ελλάδα θυμίζει ανοχύρωτη χώρα, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να κάνει τον «τροχονόμο» κονδυλίων, απευθείας αναθέσεων, και αποζημιώσεων κατόπιν καταστροφών -που δεν μπόρεσε να αποτρέψει έστω και μερικώς- οι οποίες, δυστυχώς, δεν αρκούν για να συντρέξουν ουσιαστικά τους πάσης φύσεως πληγέντες.

Οι «άριστοι» των παρακολουθήσεων και του μπαζώματος των ευθυνών τους και της αλήθειας για το έγκλημα στα Τέμπη, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο εγκρατείς στις δηλώσεις τους.

Επιλέγουν να είναι αλαζόνες επικαλούμενοι το 41% και ελπίζοντας στη μελλοντική χρησιμότητα των γαλάζιων «λεφτόδεντρων». Να είναι σίγουροι ότι δεν θα καταφέρουν να απαλλαγούν από τις ευθύνες τους.»

Πηγή: skai.gr

