Η ώρα της κρίσης για την Εύα Καϊλή- Έως το βράδυ η απόφαση για την προφυλάκισή της ή μη Πολιτική 15:46, 22.12.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

17

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η απολογία της κράτησε περίπου μιάμιση ώρα- Συμμετέχει ενεργά στην έρευνα είπαν οι συνήγοροί της, που ζήτησαν από το προδικαστικό συμβούλιο την αποφυλάκιση της πελάτισσάς τους με βραχιολάκι - Δεσμεύθηκε το οικόπεδο που είχαν αγοράσει στην Πάρο Καϊλή και Τζιόρτζι