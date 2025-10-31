Έρχεται «καυτός» Νοέμβρης για κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο Νοέμβριος ξεκινά αύριο και θα είναι «καυτός» για την κυβέρνηση και ένα κρίσιμο τεστ για την αντιπολίτευση που θα έχει μια τελευταία ευκαιρία να μειώσει την «ψαλίδα» πριν μπει ο νέος χρόνος. Δεν είναι μόνο πως τα κόμματα θα μπουν σε τροχιά προϋπολογισμού στη Βουλή με το κορυφαίο νομοσχέδιο της χώρας να ενέχει όπως πάντα χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης για την πλειοψηφία. Όχι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανησυχεί για κάτι, ωστόσο επιθυμεί να κερδίσει τις εντυπώσεις στην αίθουσα της Ολομέλειας. Θα είναι μια ακόμα σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών εφ΄ όλης της ύλης με την οποία θα κλείσει το 2025.

Η επικαιρότητα είναι βαριά και τα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεράσει το Μαξίμου πολλά. Την άλλη εβδομάδα ήδη οι υπουργοί παίρνουν θέση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η μάχη θα είναι σκληρή. Βορίδης, Αυγενάκης, Λιβανός, Γεωργαντάς, Τσιάρας και Τσακίρης θα βρεθούν στην αίθουσα 223 του μεγάρου της Βουλής. Οι πληροφορίες για ένα νέο πόρισμα που θα φτάσει στη χώρα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία βρίσκεται ήδη στα κομματικά γραφεία και έχει προκαλέσει αρκετή αναστάτωση.

Την ίδια ώρα και οι αγρότες ζεσταίνουν τα τρακτέρ πιέζοντας την κυβέρνηση εξαιρετικά. Περιμένουν στην πλειοψηφία να δουν πως θα εξελιχθεί και το ζήτημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη φοβούμενοι νέες κινητοποιήσεις. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγάλο «αγκάθι» και ενόψει εορτών τα παράπονα θα ενταθούν. Μια ανάσα, πάντως θα δοθεί. Το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε την ημερομηνία καταβολής για την επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 250 ευρώ, με την ταυτόχρονη πληρωμή να πραγματοποιείται την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου.

Στο Μαξίμου με τον εορτασμό στο υπουργείο Άμυνας για τη νέα πρόσοψη του Πενταγώνου έριξαν τους τόνους και η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη να κάθεται δίπλα στον Νίκο Δένδια άλλαξε την εικόνα στο εσωτερικό. Χθες η νέα κόντρα Μπακογιάννη – Κικίλια για τον λιμενάρχη Χανίων έδειξε πως στο κυβερνητικό στρατόπεδο επικρατεί μια συνεχής αναταραχή.

Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα στο ΠΑΣΟΚ με τον Παύλο Γερουλάνο και την Άννα Διαμαντοπούλου να «καρφώνουν» τον Νίκο Ανδρουλάκη μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ενδεχομένως να «προθερμαίνονται» για τη συνεδρίαση της Δευτέρας οπότε και θα συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία. Το εσωκομματικό θερμόμετρο ανεβαίνει στη Χαριλάου Τρικούπη και δεν θα είναι μια εύκολη συνεδρίαση για τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς αναμενόταν εδώ και καιρό.

Ο Οκτώβριος έκλεισε με την κυβέρνηση να διατηρεί μια διαφορά ασφαλείας άνω των 15 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, αλλά μακριά από περιβάλλον αυτοδυναμίας. Και τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται σε φάση στασιμότητας. Κατά πολλούς κοινοβουλευτικούς ο Νοέμβριος θα είναι καταλυτικός μήνας και δεν αποκλείουν να διαμορφώσει νέες ισορροπίες στο πολιτικό σύστημα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.