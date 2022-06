Επίθεση Ερντογάν στον Μητσοτάκη: Δεν θα «αγοράσω» τον ισχυρισμό ότι οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα είναι για τη Ρωσία

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Νικολάς Μαδούρο - Ο Μητσοτάκης «μίλησε στις ΗΠΑ σαν να μην είχαμε συναντηθεί ποτέ» - Επανέλαβε το «βέτο για την ένταξη στο ΝΑΤΟ των Φινλανδία, Σουηδία, «για όσο υποστηρίζουν τους Κούρδους και το PKK»

Καθημερινές είναι πλέον οι αναφορές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα και στην ενίσχυση της συνεργασίας της με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε την Τετάρτη συνάντηση με τον ομόλογό του από τη Βενεζουέλα Νικολάς Μαδούρο, προκειμένου να υπογράψουν εμπορικές και διακρατικές συμφωνίες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στις αμερικάνικες βάσεις που αναπτύσσονται στην ελληνική επικράτεια, λέγοντας πως «δεν θα αγοράσω τον ισχυρισμό ότι έχουν εγκατασταθεί κατά της Ρωσίας. Δεν θα καταπιώ αυτό το επιχείρημα», δίχως ωστόσο να διευκρινίσει αν εννοεί ότι οι βάσεις αυτές, απειλούν τη χώρα του.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Στο γεύμα εργασίας που είχαμε μεταξύ μας, είχαμε πει να μη βάλουμε άλλους ανάμεσά μας, να κάνουμε οι δυο μας τις συνομιλίες κι ενώ είπε να μην υπάρχουν τρίτες χώρες ανάμεσά μας, δύο με τρεις εβδομάδες μετά τη συνάντησή μας, πήγε στις ΗΠΑ, στο Κογκρέσο και μίλησε εναντίον της Τουρκίας και των συμφερόντων της, σαν να μην είχαμε συναντηθεί. Μετά πήγε στο Νταβός κι έκανε τα ίδια. Ας μην παρεξηγούν, εμείς είμαστε υπέρ της πολιτικής με αξιοπρέπεια. Εμείς δεν λέμε ναι στην πολιτική που έχει έλλειψη αξιοπρέπειας.

Σήμερα στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 9 βάσεις των ΗΠΑ. Ωραία, αυτές οι βάσεις εναντίον ποιου εγκαταστάθηκαν; Mας απαντούν και λένε εναντίον της Ρωσίας. Μη μας παρεξηγήσουν, αλλά δεν το χάφτουμε αυτό. Σήμερα η Ελλάδα χρωστάει 400 δισ. ευρώ. Παρόλα αυτά χώρες της Ευρώπης που δεν θα πω τα ονόματά τους, της παραχωρούν όπλα, ελικόπτερα, αεροσκάφη. Όπως και οι ΗΠΑ, που στηρίζει με τον ίδιο τρόπο και παραχωρεί όπλα. Εναντιον ποιού;».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την παραπάνω δήλωσή του αφήνει σαφείς αιχμές εναντίον δύο βασικών συμμάχων της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνοντας μάλιστα ότι δεν θα επιτρέψει στις Φινλανδία και Σουηδία να ενταχθούν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, για όσο διάστημα εξακολουθούν να υποστηρίζουν τους Κούρδους και το PKK.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί και πάλι στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσινγκτον, λέγοντας πως «μίλησε στις ΗΠΑ σαν να μην είχαμε συναντηθεί νωρίτερα».

Πρόσθεσε, δε, απευθυνόμενος στον Νικολάς Μαδούρο ότι ο ίδιος και η Τουρκία είναι αντίθετοι στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και άλλες δυνάμεις, εναντίον της Βενεζουέλας, την οποία χαρακτήρισε ως «τον πιο σημαντικό συνεργάτη στη Νότια Αμερική».

Επίθεση Τσελίκ σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκθεση

Με μια οργισμένη ανακοίνωση απάντησε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην έκθεση κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου, αναφορικά με τις επιδόσεις της στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, αλλά και σε ό,τι αφορά στην προκλητικότητα της έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου.



«Απορρίπτουμε τις προκατειλημμένες και μη ρεαλιστικές εκτιμήσεις που εκφράστηκαν από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η προκατειλημμένη στάση βλάπτει τη φήμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» αναφέρεται, ενώ γίνεται λόγος και για «στενόμυαλες προσπάθειες ενός ή δύο μελών της ΕΕ για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό», εννοώντας την Ελλάδα και την Κύπρο.



«Το ΕΚ έχει χάσει τόσο την αξιοπιστία του όσο και την αξιοπιστία του στα μάτια του τουρκικού λαού» προστίθεται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ



«Ενώ η ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ της χώρας μας και της ΕΕ μέσω αμοιβαίων προσπαθειών είναι εμφανής, δεν αποδεχόμαστε και απορρίπτουμε τις προκατειλημμένες και μη ρεαλιστικές εκτιμήσεις του ΕΚ στην έκθεση, που αγνοούν αυτή την ανάγκη με μια ρηχή και χωρίς οράματα προσέγγιση.



Η πρωταρχική μας προσδοκία από το ΕΚ είναι να μην καταστεί εργαλείο στην ατζέντα στενόμυαλων κύκλων και να επιδείξει μια ενθαρρυντική στάση έναντι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ προκειμένου να αναβιώσει τη διαδικασία ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Δυστυχώς, το ΕΚ έχει λάβει μέχρι στιγμής αντίθετη στάση. Αυτή η στάση του ΕΚ, που ανέχεται ακόμη και μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων να φωλιάζουν στο ΕΚ και να κάνουν τρομοκρατική προπαγάνδα, στην πραγματικότητα δεν προκαλεί έκπληξη. Έτσι, το ΕΚ έχει χάσει τόσο την αξιοπιστία του όσο και την αξιοπιστία του στα μάτια του τουρκικού λαού.



Επομένως, οι αβάσιμες απόψεις στην έκθεση που αντικατοπτρίζουν τους ισχυρισμούς δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τη χώρα μας και τις στενόμυαλες προσπάθειες ενός ή δύο μελών της ΕΕ για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό δεν μας ωφελούν.



Η προσδοκία μας από την ΕΕ είναι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Τουρκίας, να αναζωογονήσουν τη διαδικασία ένταξης σε αυτό το πλαίσιο, να επιταχύνουν τον διάλογο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης, να αυξήσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδιαίτερα την εθελοντική Ανθρωπιστικά θέματα στο πλαίσιο της μεταναστευτικής συνεργασίας. Είναι η εφαρμογή του Σχεδίου Επανεισδοχής.



Αυτή η έκθεση, η οποία αξιολογεί την Τουρκία με μια ρηχή προοπτική αντί για ενθαρρυντικά βήματα για τη λήψη αυτών των θεμάτων, αποτελεί νέο παράδειγμα της αποστασιοποιημένης, και ιδεολογικά προκατειλημμένης στάσης του ΕΚ και μόνο βλάπτει τη φήμη του ΕΚ».



