ΣΥΡΙΖΑ: 60 χρόνια από τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα από το παρακράτος της Δεξιάς

Τη μετονομασία της οδού Εδουάρδου Λω σε οδό Σωτήρη Πέτρουλα, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συντασσόμενος με το αίτημα του ΣΦΕΑ (Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών), ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αγωνιστή Σωτήρη Πέτρουλα και παράλληλα καλεί τους πολίτες στη σημερινή εκδήλωση μνήμης στις 8 μ.μ. (Σταδίου και Εδουάρδου Λω).

Στην ανακοίνωσή της η Κούνδουρου αναφέρει:

«Πέρασαν 60 χρόνια από τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα από το παρακράτος της Δεξιάς. Ο Σωτήρης Πέτρουλας έπεσε θύμα της κρατικής βίας και της καταστολής για τη δράση του στη μεγάλη σπουδαστική διαδήλωση της 21ης Ιουλίου 1965 ενάντια στην Αποστασία.

Η ημέρα της δολοφονίας του και η δικαστική ασυλία των δολοφόνων του παραμένουν μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της χώρας, ταυτόχρονα όμως και μία αφορμή για να υπενθυμίσουμε τη σημασία που έχουν οι αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, σε μια περίοδο που η δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών δοκιμάζονται. Τιμή και δόξα στον Σωτήρη Πέτρουλα!».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.