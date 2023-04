Επιτροπή PEGA: Διαψεύδει ότι ζήτησε έρευνα από τον Ευρωπαίο εισαγγελέα στην Ελλάδα για το Predator

Η επιτροπή PEGA δεν ζήτησε από το γραφείο του Ευρωπαίοιυ εισαγγελέα να ξεκινήσει έρευνα για το Predator στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της επιτροπής, Jeroen Lenaers.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Μετά τα χθεσινά δημοσίευματα, σύμφωνα με τα οποία το γραφείο του Eυρωπαίου εισαγγελέα έχει ξεκινήσει έρευνα κατόπιν αιτήματος της επιτροπής PEGA σχετικά με ενδεχόμενη χρήση του παράνομoυ λογισμικού Predator στο λεγόμενο σκάνδαλο υποκλοπών στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της PEGA Jeroen Lenaers θέλει να υπογραμμίσει ότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα από την επιτροπή προς το γραφείο του εισαγγελέα».

‼️Statement by PEGA Chair Jeroen Lenaers ‼️



Today, @jeroen_lenaers Lenaers, Chair of @EP_PegaInquiry Committee, issued the following statement on foot of media reports of a request by the Committee to the European Public Prosecutor's Office: https://t.co/QJWln1hIBQ pic.twitter.com/SD16RYV475